Bombeiro é agredido em Torres

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Torres, Jeferson Fraga, teve alta do hospital no domingo (27), depois de ficar dois dias internado após ser agredido por um jovem com golpes na cabeça e nas costas. A agressão aconteceu na tarde da última sexta-feira (25), quando o militar foi buscar o seu filho em uma escola localizada no Centro de Torres.

A suspeita é de que o bombeiro tenha sido atingido por uma barra de ferro, devido aos ferimentos. Inicialmente, Jeferson foi levado ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (Torres), mas precisou ser transferido para o Santa Luzia, em Capão da Canoa, onde seguiu em observação. De acordo com o sargento, ele teve fraturas no crânio e na mandíbula. Ele está em casa, sobre cuidados.

Na manhã de segunda (28), Fraga foi até a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde prestou depoimento. Com imagens de câmeras de vigilância, os policiais conseguiram identificar o agressor, que ainda segue sendo procurado. A Polícia Civil (PC) seguirá com as investigações e trata o caso como tentativa de homicídio.A VÍTIMA – Presidente da Associação de Bombeiros do Estado (ABERGS), Jeferson Fraga (PSB) foi candidato a vice-prefeito de Torres na Eleição deste ano pela coligação ‘O novo pelo povo’ (PSB, PRTB, DC e UNIÃO). Com a alcunha de Bombeiro França, o militar, junto com o candidato a prefeito Matheus (União Brasil), recebeu 4.407 votos (19,89% dos votos válidos), ficando na terceira e última posição na disputa da Majoritária. Vale ressaltar que a Polícia ainda não identificou o motivo da agressão, mas não descarta que ela possa estar relacionada a questão política.

CRÉDITO

Divulgação