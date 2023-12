BOCA DO BALÃO 6693

EMPRESAS de energia deveriam ser multadas pela não fiscalização do contrato de permissão de uso dos postes de energia pelas prestadoras de serviço de telefonia e internet. O não cumprimento desta responsabilidade está gerando um caos nas cidades e criando um sério risco com relação a fios sobre as vias públicas. Se é um cidadão que deixou um entulho no passeio público já estaria multado e certamente já poderia contar com processo de cobrança judicial por parte da Prefeitura.

LEVANTAMENTOS do IBGE, considerando suas pesquisas de campo revelam situações que deve ser vistas com atenção para aplicação de políticas públicas. Um dado positivo foi a diminuição de pessoas em situação de extrema pobreza para uma a situação de pobreza o que significa que estas pessoas estão conseguindo alguma renda que os faça obter melhoras sociais. Muitas pessoas poderiam estar em melhor situação se estas tivessem conhecimento de políticas públicas já existentes. Este desconhecimento faz com que muitos ainda permaneçam como moradores de rua, que chegaram a esta condição por diversas causas, mas uma parte delas foi simplesmente pela perda de renda e laços familiares.

PROGRAMA Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) demonstrou que o impacto da pandemia reduziu os níveis de aprendizado dos jovens de até 15 anos em disciplinas como matemática, leitura e ciências. Aqui no Brasil a situação ainda é pior devido ao sistema de ensino onde o aluno para ser reprovado não precisa somente aprender, mas fazer esforço para desaprender. Mais de uma geração já está perdida, uma vez que o foco não tem sido a educação básica e sim o ensino superior em termos de investimento. Jovens não sabem fazer cálculos, muito menos ler um texto com clareza e entendê-lo. No entanto se for sobre lidar com redes sociais sabem tudo e até criam novas formas de expressão e escrita. Gerações de analfabetos funcionais que defendem as girafas da Amazônia.

IPVA terá reajuste menos este ano devido ao preço de mercado dos veículos considerando a tabela FIPE. Durante a pandemia os carros populares e os usados em geral tiveram aumento considerável de preço devido a montadoras não terem peças para fabricação para atender a demanda. Agora com a volta da produção se normalizando e havendo até excesso de carros o preços baixaram e o IPVA também recuou já que é uma alíquota fixa de 3% sobre o valor do veículo.