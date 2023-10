BOCA DO BALÃO 6679

CONSUMIDORES devem estar atentos aos produtos que adquirirem em suas compras. A padronização de peso, tamanho e comprimento podem estar alteradas não mais obedecendo medidas e pesos e levando o consumidor a gastar mais comprando menos. Um exemplo é a promoção que se tem feito de papel higiênico que aparentemente é mais barato, mas engana-se o consumidor. É necessário que leia o rótulo e verifique as medidas, pois o papel higiênico que anteriormente somente era vendido o rolo com 30 metros agra também tem rolos de 20 metros (menos papel e preço aparentemente mais barato). Produtos como chocolates, biscoitos e outros também estão com menos conteúdo e é necessário verificar o peso líquido da embalagem que no caso do chocolate era de 100 gr, depois foi par 90gr e agora com 80gr. Esteja atento, pois poderá pagar mais por menos.

OUTRA novidade aos consumidores é que passou a vigorar a nova determinação para embalagens com a lupa indicando qual ingrediente é predominante no alimento. Junto ao desenho da lupa está escrito qual o ingrediente que pode ser sal, açúcar, leite ou outro que possa ser problema para pessoas alérgicas ou intolerância a algum ingrediente.

CRESCENTE o número de pessoas dormindo nas ruas de Osório. Alguns lugares à noite têm sido considerados perigosos transitar devido a estes moradores de rua como é o caso da margem da lateral da BR 101 e sob os viadutos. É importante que as pessoas tomarem certos cuidados ao transitar próximo, pois misturados a pessoas em situação de miséria há também, por vezes elementos que são liberados a noite pela penitenciária modulada. Assim como está ocorrendo furto de bicicletas na cidade por invasão de prédios e garagens que podem ser estar relacionados a estes falsos moradores de rua.

PLACAS indicativas dos bairros e até mesmo de prédios de serviços públicos da cidade praticamente não mais existem. Um exemplo é o caso da placa existente na Av. General Osório, quase esquina com a Rua Major João Marques onde o vento fez a placa girar sobre sua haste de sustentação praticamente estando sobre a área de um terreno particular.