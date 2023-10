Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – Durante a Sessão da Câmara de Vereadores, realizada na noite de terça-feira (24), foram entregues Votos de Congratulações a pessoas e instituições de destaque no município. A primeira homenageada foi Débora Gomes Monteiro. A honraria foi proposta pelo vereador Maicon Prado (PDT), por meio do Requerimento 075/2023.

Maquiadora, cabelereira e Bacharelada em Direito, Débora tem destaque mesmo como produtora de eventos, sendo responsável por produzir concursos de beleza, como o Miss Infantil, Miss Comércio e Indústria de Osório e o Garota Verão. Em 2019, ela deu início ao Nova Garota Rio Grande do Sul, evento que, aos poucos, já alcançou grandes proporções no Estado.

Ao longo destes 40 anos de trajetória, Débora sempre manteve em paralelo os projetos sociais na cidade, arrecadando alimentos, roupas e brinquedos para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mesmo passando por um problema sério de saúde, a mulher trans de destaque foi até o Plenário na Câmara receber a homenagem, a qual foi entregue pelo amigo e prefeito osoriense, Roger Caputi. Durante sua fala, ela agradeceu a todos pela honraria e fez questão de ressaltar a dificuldade de que passa uma pessoa trans, afirmando que: “essa luta não é só minha, mas de todas as meninas que lutam comigo”.

O vereador Maicon também realizou outra homenagem. Por meio do Requerimento 074/2023, receberam Votos de Congratulações o casal Jonathan Ferri Giroletti e Simone Colombo da Cunha, proprietários da Litoral Tratores Ltda, empresa localizada na Rua Joanim Gamba, 53, no Bairro Caiu do Céu.

Com um sonho de ter o seu próprio negócio, o frentista Jonathan e a vendedora Simone, em setembro de 2018, compraram seu primeiro trator velho, o qual foi reformado no fundo da casa deles, no Morro da Borússia, e logo foi vendido. Somente no dia 08/10 de 2020 foi criada a Litoral Tratores Ltda, empresa que, atualmente, é a maior em vendas de tratores usados no país, vendendo inclusive em outros países, como Argentina e Bolívia.

Além disso, Jonathan e Simone são fenômenos nas redes sociais, com seus vídeos, contando com mais de 80 mil seguidores. Os dois são os osorienses mais comentados, sendo conhecidos pelo bordão ‘Fala Vido’. O casal recebeu a honraria das mãos do prefeito Roger.

Os proprietários da Litoral Tratores Ltda Jonathan e Simone ao lado do vereador Maicon e do prefeito Roger.

Na sequência, foi a vez de ser entregue a homenagem ao Grêmio Atlético Osoriense (GAO) pelos seus 70 anos de história, completados no último dia 18 de setembro. A honraria foi proposta por todos os vereadores da 18ª Legislatura, por meio do Requerimento 071/2023. O atual presidente do clube, Alberto Cardoso da Silva (Beto), juntamente com membros da diretoria da equipe, recebeu a placa das mãos do vereador Luiz Carlos Coelhão (PDT). Também esteve presente o secretário de Administração Eduardo Renda, o qual fez parte da diretoria do GAO.

Vereador Coelhão entregou honraria para presidente e representantes da diretoria do Grêmio Atlético Osoriense (GAO).

OUTRAS HOMENAGENS

Dando sequência a entrega de Votos de Congratulações, foi a vez do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) ser homenageado pelos 25 anos de realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no Estado e os 15 anos de atuação em Osório, completados no último dia 15 de julho. A honraria foi entregue pelo vereador Ed Moraes (MDB) ao capitão Thaires Costa Selister (8º Batalhão de Polícia Militar) e ao tenente Jorge (Escola de Formação e Especialização de Soldados de Osório).

Tenente Jorge e capitão Selister ao lado dos vereadores Coelhão e Ed.

Também foi homenageada à 2º sargento Aline Carla Zampieri, Mentora/Instrutora do Proerd na Esfes Osório. Ela recebeu a placa das mãos do vereador João Pereira (MDB). Em seu discurso, a Aline Carla lembrou de uma frase que o seu instrutor Mauro Pahim, hoje assessor de Gabinete do vereador Luiz Carlos Colhão, dizia: “Quem é picado pelo Proerd não consegue viver sem. Vai estar sempre buscando, ajudando e trazendo mais crianças. Porque os nossos pequenos são o futuro e não acreditássemos que possamos ter um futuro melhor, não teríamos porque estar estudando ou indo à escola”.

Vereadores Coelhão e João Pereira ao lado da homenageada 2º sargento Zampieri.

Outra instrutora do Proerd, a soldado Luciana Hesper Fernandes, do 8º BPM, recebeu a honraria pela qualificação e formatura de Instrutora Proerd, no Curso de Formação de Instrutor Proerd-CFIP, realizado na Esfes Osório entre os dias 03 e 14 de julho. Os Votos de Congratulações foram entregues pelo vereador Vágner Gonçalves (PDT).

Durante a sua fala, a soldado Hesper aproveitou para falar da importância do Proerd, Projeto que existe há mais de 50 anos e é realizado em mais de 50 países, em todo o mundo. “O Proerd faz um grande efeito a curto, médio e longo prazo para nossas crianças e jovens. Além das drogas e da violência, ajuda elas a tomarem decisões responsáveis e saudáveis para suas vidas”, afirmou Luciana.

Vereadores Coelhão e Vágner ao lado da homenageada soldado Hesper.

Outra homenageada, a 2º sargento Andreia Cristiane Ely (8º BPM) não pode comparecer à cerimônia e receberá o prêmio em outra ocasião. Lembrando que todas essas homenagens foram propostas pelo vereador Coelhão, por meio do Requerimento 067/2023.