BOCA DO BALÃO 6639

CENTRAL de Transbordo de Osório tem prestado um excelente trabalho para a destinação de caliças e móveis velhos, evitando que sejam jogados sofás ou outros móveis junto ao passeio público. É importante que a Prefeitura divulgue para a comunidade este trabalho que agora não mais conta com o serviço de catatrecos, pois há quem não tenha como pagar para o transporte dos inservíveis. A Central de Transbordo está localizada na Rua Rainha Maria Gimba, no bairro Caravággio, próximo a UPA.

PREÇO dos combustíveis em Osório estão em média a R$ 5,29 o litro da gasolina. Em alguns postos o preço chega a R$ 5,59 e em outros com as promoções de Apps o preço fica em torno de R$ 5,17. Já o gás de cozinha está em torno de R$ 93,00 com retirada no local. Com a tele entrega o preço se eleva e varia de acordo com a distância do ponto de venda.

SEMÁFORO do cruzamento da rua Marechal Floriano com a rua João Sarmento seguidamente tem apresentado defeito de funcionamento. No domingo praticamente permaneceu a noite toda sem funcionar ou funcionando parcialmente. É importante que seja sinalizado ao pedestre de que os cruzamentos onde há o semáforo para pedestre, este deve ser respeitado, pois deixa de ser uma simples faixa para sem uma faixa liberada de acordo com a sinalização específica para pedestre, estando sujeito a atropelamento caso não obedeça a sinalização luminosa.