Banrisul destaca procura por linhas de crédito para irrigação e inovação na Expodireto 2025

Banco esteve presente na 25ª edição da feira, realizada entre os dias 10 e 14 de março, em Não-Me-Toque

Entre os dias 10 e 14 de março, o Banrisul participou da 25ª Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque. Com mais de 60 especialistas e um portfólio completo à disposição dos produtores rurais, o banco encerra a edição de 2025 destacando a conexão da instituição com o agronegócio.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, mais uma vez, a Expodireto atingiu as expectativas do banco em termos de negócios e relacionamento com os clientes. “A feira é um importante termômetro para entendermos as necessidades do produtor rural e oferecermos soluções financeiras que impulsionem a produtividade gaúcha e a eficiência do agronegócio”, destacou Lemos.

Já o diretor de Desenvolvimento, Fernando Postal, enfatizou a presença do banco em todas as edições da Expodireto. “O Banrisul é um parceiro do produtor e do agronegócio. Essa é a 25ª vez que participamos da Expodireto, com a casa sempre cheia, ampliando o nosso relacionamento e atendendo às expectativas de negócios”, afirmou.

Linhas de destaque

Seguindo uma tendência que foi identificada já nas edições anteriores da feira, a procura por linhas de crédito para irrigação também cresceu. Postal pontua que isso reflete a preocupação dos agricultores em investir em tecnologias que garantam maior segurança hídrica. “O Governo do Estado tem incentivado ações de reconstrução, adaptação e resiliência climática. Neste contexto, o Banrisul está ao lado do produtor que queira financiar o seu projeto para enfrentar desafios como as estiagens”, comentou.

O superintendente de Agronegócios, Robson Oliveira Santos, acrescentou como destaque a busca por outros produtos financeiros além de crédito e a demanda para investimentos em inovação. “Estamos oferecendo suporte para que o agronegócio gaúcho aplique cada vez mais tecnologias de ponta, ampliando o crescimento sustentável do campo e das cadeias produtivas”, reiterou.

Santos acrescenta que as linhas de crédito e as demais soluções financeiras do Banrisul seguem disponíveis para os produtores nas agências do banco.

Vero na Agricultura Familiar

O Banrisul também teve uma forte presença no pavilhão da Agricultura Familiar com as máquinas da Vero, oferecendo suporte aos expositores. O equipamento foi oferecido de forma gratuita para todos os participantes da feira, independente da relação comercial com o banco.

A Expodireto Cotrijal 2025 ocorreu de 10 a 14 de março. A feira, sediada em Não-Me-Toque, chegou na 25ª edição neste ano, consolidada como um dos principais eventos de agricultura de precisão no país, ao reunir produtores rurais, fabricantes, revendas, investidores e pesquisadores do Brasil, além de 80 comitivas internacionais.