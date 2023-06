BANCA PAGA COM DINHEIRO DO POVO

A aprovação do advogado do descondenado para integrar o egrégio Superior Tribunal Federal certamente foi algo surpreendente pela sua rapidez da sabatinação e aprovação pelo Senado Federal. Foi a comprovação de que o Senado Federal somente está a se servir da nação para servir a um governo que deu mostras de suas nefastas atitudes e aparelhamento da máquina pública.

Não teria sido à toa que o ex-presidente, durante a pandemia, asseverou de que no Brasil seria fácil se implantar o comunismo, diante dos fatos e acontecimentos que ocorreram em várias capitais e principalmente na gestão suicida do governador Dória. De dentro do governo já se vislumbrava de como a máquina pública já estava devidamente aparelhada.

A organização criminosa ao longo de décadas veio criando os mecanismos necessários para rumar ao comunismo. Não foram a toa que surgiram movimentos sociais ligados ao petismo e de tomada de bens alheios em decorrência da corrida pela leninismo e marxismo. Para tanto, também era preciso tomar a educação, os meios de comunicação para que as futuras gerações já fossem moldadas para o regime genocida que assolou no século passado boa parte da Europa e Ásia. A Democracia e a cultura eram ameaças a nova ordem e para tanto seria necessário dividir a população através de segregações das mais diversas como o caso do racismo e da sexualidade. Tudo isto foi crescendo ao longo dos governos petistas, e que justificavam o que foi acertado no Foro de São Paulo e que seria um trabalho de 30 anos ou mais para reverter a ordem social e assim implantar o comunismo.

Logo depois de dominada a Educação nas Universidades, foi se alastrando para os outros níveis chegando ao ensino infantil, até mesmo com ensino de ideologia de gênero e relações sexuais assexuadas. Nas Forças Armadas foram sendo desmontadas as estruturas, reduzindo recursos, promovendo oficiais alinhados com a ideologia marxista e hoje temos em vez dos abacates, uma organização chefiada por bananas podres. A velha mídia passou a idolatrar o ladrão e a condenar o policial, pois para estes um bandido ou assassino é uma vítima da sociedade.

O Congresso por sua vez a corrupção e a divisão de cargos para os mais chegados colocaria todos no mesmo barco e assim foi com o mensalão, petróleo, o dinheiro na cueca, nas malas, enfim, a corrupção assolou o pais inteiro em todas as esferas de poder, sejam estas municipais, estaduais ou federal.

Em 2016, quando a dislexa exercia seu segundo mandato e havia a eminente prisão do maior ladrão do Brasil o mecanismo corrupto agiu rápido para então nomear ministro o atual descondenado. Este diante dos fatos que lhe levariam a cadeia, citou em gravações que o PGR lhe devia a indicação para o cargo e que poderia lhe salvar. Não obstante o mesmo elemento veio então de declarar que de havia um Congresso acovardado, um Supremo acovardado e um governo acovardado, demonstrando que estava a dar ordens que não estavam sendo cumpridas. Foi a prova de que o aparelhamento já estava feito, mas coo a liderança corrupta estava para ir a jaula seus apaniguados por ele indicados e financiados se encolheram e deixaram ir ao cadafalso.

A reação dos acovardados iniciou diante da defesa a peso de ouro pelo seu abnegado defensor e que reacendeu parte da militância e acionou a máquina comunista para tomar o poder. Assim foi crescendo a influência do descondenado no STF que já estava aparelhado com a grande maioria dos ministros. Desta forma, seguindo os passos do carrasco da nação Alexandre de Moraes o novo ministro esmerou-se para defender quem poderia lhe brindar com a cargo dos sonhos de todo jurista. As lágrimas de Gilmar Mendes em sessões de defesa do descondenado prenunciava que fariam do presidiário a fênix da corrupção.

Mostrou-se que o STF já estava aparelhado das mais diferentes formas coo distribuição de cargos a familiares, patrocínios de estatais, recursos fartos para orçamento sem preocupação com tipo de gastos, criando um poder das Maravilhas. E eis então que agora integra esta corte o advogado de um condenado em três instâncias para garantir seu projeto de vingança e poder deixar o país na banca rota. Agora no STF será a disputa pelo protagonismo para agradar o chefe de maior quadrilha que roubou uma nação inteira.

A banca de ministros seguirá mantendo e protegendo independente da vontade do povo, destruindo quem possa ameaçar o mecanismo, independentemente da Constituição que é mero objeto de consulta que está sendo reescrito. E o povo segue bancando a festa.