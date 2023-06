BOCA DO BALÃO 6643

PRÓXIMAS eleições poderá ter o narcotraficante Marcola como candidato a presidente. O STF já soltou ladrões e vários traficantes e até já trouxe esta liderança para mais perto do poder (transferido de Rondônia para Brasília) para conhecer o novo sistema para assemelhar ao da Venezuela. Ter-se-á no STF um advogado de traficantes, um advogado expert em inocentar ladrão do colarinho branco e poderá ainda ter um juiz federal que fez um trabalho excelente quando governador do Maranhão e agora como ministro da Justiça, principalmente nos atos de 8 de janeiro que estão sendo apurados pela CPMI. Marcola será o candidato a presidente que poderá fazer com que o STF trate de julgar logo o processo de liberação geral da maconha como forma de aumentar a arrecadação e transformar o agro na maior lavoura de coca, maconha e com a alta tecnologia do agro vir a cultivar papoulas.

PREFEITO Roger está em busca de recuperar a receita provinda dos Royalties do Petróleo que gerava em torno de R$ 2 milhões mensais aos cofres da prefeitura. Esta receita praticamente foi toda transferida para o município de Xangri-lá que passou a receber os royalties por expertisse jurídica. Prefeitos de Osório anteriores já vinham seguidamente tendo a ameaça de corte e conseguiram liminar que sustentou até o momento o pagamento destes recursos. Para os burocratas ter a tancagem da Petrobras no município e a passagem de seus oleodutos não qualificam a cidade para o benefício, mas qual o fator que qualificou Xangri-lá que somente sabe que a petrolífera existe e paga os royalties?



MINISTÉRIO Público deveria exigir dos interventores relatório sobre as atividades do

Hospital e certificar de que a intervenção está recuperando a Unidade Hospitalar. O que se vê é o aumento do endividamento, serviços prestados de forma precária e por profissionais não qualificados como o caso da Pediatria que foi denunciado pela pediatra Dra Leda Rios. No que

tange a aporte de recursos novos para ampliar atendimento ficou somente na esperança. Está na hora dos vereadores e demais forças políticas agirem por investimentos do estado que ampliem e aprimorem serviços. A finalidade do Hospital é atendimento e não somente manutenção de empregos e ter “portas abertas”.

MAIOR parte da dívida interna do Brasil está para com os bancos e o serviço da dívida já beira os cerca de 3,5 trilhões de reais e representa cerca de 40% do PIB. O PIB brasileiro é algo em torno de 8 trilhões de reais que pode variar para mais ou para menos e boa parte do PIB vem das exportações do agronegócio que é cerca de 30%. E o Agro é fascista segundo aqueles que nem sabem o que é fascismo.