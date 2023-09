Atletas de Osório conquistam bons resultados em competição de Beach Tennis

Entre os dias 1º e 03 de setembro, ocorreu em Porto Alegre, a quarta edição da Copa Vivo IT’S Dona Margarida de Beach Tennis. O evento foi realizado pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e contou com mais de 300 atletas. E, como é de costume, teve osoriense subindo no pódio.

Na Feminina A, 10 duplas disputaram o título e a osoriense Regina Formagio ficou com o vice-campeonato. Ela e a parceira Fernanda Sana (Porto Alegre) acabaram perdendo a final para a dupla de Porto Alegre formada por Camila Neves e Gabriela Kothe pelo placar de 2 a 0, com um duplo 4 a 1. Regina também ficou com o vice-campeonato na Mista A, categoria que contou com seis duplas. Jogando ao lado do portoalegrense Fabricio Boeckel, ela acabou sendo derrotada na final para a dupla de Porto Alegre formada por João Lopes e Rafaela Panzer pelo placar de 2 a 0, com parciais de 4×0 e 4×2.

Já na categoria Feminina B, a osoriense Bárbara Pereira, jogando ao lado de Luiza Meine (Porto Alegre), superou outras 32 duplas para ficar com o título da competição. A conquista veio com a vitória sobre Cintia Mileski (POA) e Liza de Melo (POA) por dois sets a zero, com um duplo 4 a 1.

Essa foi a última participação de Bárbara na categoria, visto que, após a conquista, ela afirmou que subirá para a categoria A: “Depois de vários Torneios ficando em vice, veio o tão desejado lugar mais alto do pódio. Queria sair da categoria com troféu de 1º na mão. Podem me julgar, mas, meta é meta. Um passo de cada vez. Chega de B. Bora para a categoria A em busca de novos desafios”, declarou a atleta.

Bárbara ao lado da parceira Luiza (esquerda), do esposo e também atleta Alison Filé e do filho Pedro.

OUTRA COMPETIÇÃO

Também no último final de semana, Porto Alegre recebeu o 6º Gurias Cup de Beach Tennis. O torneio contou com mais de 50 duplas, nas categorias A, B, C, D e Iniciante. Só na categoria D, foram 24 duplas inscritas. Na final, as osorienses Daniela Barbosa e Janice Zart acabaram sendo derrotas para a dupla formada por Aline Fontoura e Michele Matta, ficando com o vice-campeonato.