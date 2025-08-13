13 pessoas são presas durante Operação da Polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de quinta-feira (7), a Operação Dupla Jornada. A ação teve como alvo um grupo criminoso especializado em extorsão mediante sequestro. A facção é responsável pelo sequestro dos proprietários de um supermercado na Região Metropolitana do Estado.

O crime ocorreu em março deste ano. Um homem, de 68 anos, e uma mulher, de 69 anos, foram pegos pelos criminosos na residência do casal e levados para um cativeiro em Santo Antônio da Patrulha, onde foram mantidos presos. Os sequestradores chegaram a exigir a quantia de um milhão de reais para liberar as vítimas, valor o qual não foi pago.

Depois de receberem muitas ameaças de morte, os idosos foram soltos na Zona Rural de SAP, nas proximidades com a ERS-030. Na ocasião, quatro pessoas envolvidas no crime foram presas. Elas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde seguem a disposição da Justiça.

OPERAÇÃO

Ao todo, foram cumpridas 27 ordens judiciais, sendo 13 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em seis cidades gaúchas. Além de SAP, os policiais realizaram buscas em Charqueadas, Gravataí, Porto Alegre, São Jerônimo e Viamão.

Treze pessoas foram presas, incluindo uma funcionária dos idosos, a qual estava trabalhando infiltrada no negócio do casal. Além dela, o líder da quadrilha, que já estava no sistema prisional, também foi detido. De acordo com a Polícia, ele esquematizava os sequestros de dentro da prisão, mantendo contato direto com os executores, orientando desde o planejamento até a execução do sequestro. Tudo era feito por meio de mensagens de celular. Ao menos, seis aparelhos foram confiscados durantes os trabalhos. Além disso, também foram recolhidos: veículos clonados, uniformes falsos da Polícia Civil, equipamentos de comunicação, incluindo giroflex, assim como armas de fogo.

Ainda segundo a PC, o grupo planejava realizar mais 10 sequestros. Entre os alvos estavam um médico e uma influencer digital. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram materiais sobre as rotinas das futuras vítimas. Conforme a delegada Isadora Galian, responsável pelo caso, todas elas serão “oportunamente intimadas para tomar ciência dos fatos”.

Todos os detidos durante a Operação foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia seguirá com as investigações e não descarta novas ações como a realizada na última semana.

CRÉDITO: PC