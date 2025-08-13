Trecho da antiga Interpraias é interditado

O tráfego de veículos entre o balneário de Atlântida Sul, em Osório, e o município de Imbé pela antiga Interpraias está interditado por tempo indeterminado. A medida foi adota pela Secretaria de Obras imbeense após parte da via desmoronar na Praia de Imara (Imbé), no limite entre as duas cidades. Isso se deu, após ressaca formada pelo ciclone extratropical, o qual atingiu a região no início deste mês.

Responsável pela Avenida, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) não se pronunciou sobre o fato até o momento. Enquanto isso, motoristas que precisam se deslocar entre Atlântida Sul e Imara devem utilizar a ERS-389 (Estrada do Mar). Vale ressaltar que, nos últimos anos, as prefeituras dos dois municípios estiveram reunidas tentando viabilizar uma nova ligação entre os balneários, por meio da Avenida Paraguassu. Após algumas reuniões, a via direta, de aproximadamente 1,6 quilômetro de extensão, segue no papel.

Ressaca causou desmoronamento de parte da pista em Imara, no limite entre Imbé e Osório.

CRÉDITOS: PMI