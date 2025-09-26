Vice-prefeito Ed Moraes assume Executivo osoriense

OSÓRIO – A prefeitura local está sob novo comando. O vice-prefeito Ed Moraes assumiu o Executivo osoriense por 15 dias. Neste período, o prefeito Romildo Bolzan Júnior estará afastado para realização de um procedimento médico: “São coisas que a vida nos proporciona. Já estou com reflexos da minha condição física na coluna, joelho e, agora, preciso fazer uma correção de uma hérnia. Vou fazer esse procedimento para ter mais qualidade de vida”, declarou Romildo.

A passagem do cargo ocorreu durante cerimônia realizada na manhã de quinta-feira (25), no Gabinete do Prefeito. O ato contou com a presença de diversas autoridades da cidade, incluindo secretários municipais, vereadores, além da família de Ed. O agora prefeito em exercício, já tem uma reunião com todo o secretariado marcada para a próxima segunda (29). Segundo Moraes, o encontro servirá para alinhar as metas e os trabalhos que serão desenvolvidos enquanto ele estiver no comando da prefeitura.

Romildo ao lado do agora prefeito em exercício Ed Moraes.

CRÉDITOS: PMO