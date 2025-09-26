Vencedores das provas campeiras da Semana Farroupilha são premiados
OSÓRIO – Se encerrou no último sábado (20), a Semana Farroupilha. No município, a programação contou com diversas atividades no Parque de Rodeios Jorge Dariva, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra.
Assim como nos últimos anos, o Parque de Rodeios recebeu o encerramento. Na ocasião, foi realizado o Arriamento das Bandeiras ao som do Hino Rio Grandense. Em seguida, o prefeito Romildo Bolzan Júnior apagou a Centelha Crioula. Após a fala das autoridades, ocorreu a entrega das premiações (veja as fotos na contracapa) aos vencedores das provas campeiras. A seguir veja a *lista com todos os campeões:
CHAVE A
1º – Unidos pela Tradição
2º – Diamante Litorâneo A
3º – Gaudérios do Gesso
CHAVE B
1º – General Osório A
2º – Unidos pela Tradição
3º – João Alves da Cunha
CHAVE C
1º – Estância do Quilombo B
2º – General Osório B
3º – Gaudérios do Gesso B
CHAVE D
1º – Querência do Ouro Negro
2º – Anphilóquio Dias Marques
3º – Gaudérios do Gesso C
LAÇO INDIVIDUAL
1º – Jairo de Oliveira (João Silvano)
2º – Jerônimo Magnus (Unidos pela Tradição)
3º – Nathan Cardoso (Diamante Litorâneo)
PATRÃO
1º – Lucas Pires (General Osório)
2º – Rosano Cardoso (Diamante Litorâneo)
3º – Julio Galimberti (Estância do Quilombo)
CAPATAZ
1º – Joelcio Cavitione (Unidos pela Tradição)
2º – Jairo de Oliveira (João Silvano)
3º – Nathan Cardoso (Diamante Litorâneo)
VAQUEANO (70+)
1º – Julio Souza (General Osório)
2º – Alvino Correia (Mathias Velho)
3º – Zenir Ferreira (Mathias Velho)
VETERANO (de 60 a 69 anos)
1º – Domingos Brum (General Osório)
2º – Nei Batião (Vô Pompilho)
3º – Jamiro Moreira (CCT Bolzan)
SENHOR (de 50 a 59 anos)
1º – Joelcio Cavitione (Unidos pela Tradição)
2º – Francisco Mochila (Unidos pela Tradição)
3º – André Peixoto (Unidos pela Tradição)
IRMÃO
1os – Evandro e Everton (Diamante/Unidos)
2os – Augusto e Matheus Schafer (Mathias Velho)
3os – Regis Gugo e Cassiano Camargo (General Osório)
PAI E FILHO (+12 ANOS)
1os – Alexandre e Pedro Ferreira (Gaudérios do Gesso)
2os – André e Ruan Peixoto
3os – Bernardo e Moisés Assis
PAI E FILHA (+12 anos)
1os – Gilnei e Eduarda Cunha (Mathias Velho)
2os – Alexandre e Julia Ferreira (Gaudérios do Gesso)
3os – Augusto e Marcielli Grabowski (Tropeiro Velho)
PAI E FILHO (-12 ANOS)
1os – Moisés e Inácio Passos (General Osório)
2os – Paulo e Matheus Ferreira (João Alves da Cunha)
3os – Régis Gugo e Felipe Kader (General Osório)
PAI E FILHA (-12 anos)
1os – Alexandre e Valentina Ferreira (Gaudérios do Gesso)
2os – Jairo de Oliveira e Poliana (João Silvano)
3os – Felipe Meregalli Pusti e Manu (Seriema)
PRENDA +12 ANOS
1ª – Marcielli Grabowski (Tropeiro Velho)
2ª – Eduarda Cunha (Mathias Velho)
GURI (de 12 a 14 anos)
1º – Bernardo Passos (General Osório)
2º – Pietro Silveira (Vô Pompilho)
3º – Julio Barcelos (Vô Pompilho)
PRENDA (-12 anos)
1ª – Cecília Alves (Mathias Velho)
2ª – Valentina Ferreira (Gaudérios do Gesso)
3ª – Manu (CN Siriema)
PIÁ (até 11 anos)
1º – Inácio Passos (General Osório)
2º – Pedro Henrique (Anphilóquio Dias)
3º – João Lucas Mendes (João Silvano)
*Informações repassadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Osório (Ascom PMO).
CRÉDITOS: Lucas Rodrigues