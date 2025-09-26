Vencedores das provas campeiras da Semana Farroupilha são premiados

OSÓRIO – Se encerrou no último sábado (20), a Semana Farroupilha. No município, a programação contou com diversas atividades no Parque de Rodeios Jorge Dariva, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra.

Assim como nos últimos anos, o Parque de Rodeios recebeu o encerramento. Na ocasião, foi realizado o Arriamento das Bandeiras ao som do Hino Rio Grandense. Em seguida, o prefeito Romildo Bolzan Júnior apagou a Centelha Crioula. Após a fala das autoridades, ocorreu a entrega das premiações (veja as fotos na contracapa) aos vencedores das provas campeiras. A seguir veja a *lista com todos os campeões:

CHAVE A

1º – Unidos pela Tradição

2º – Diamante Litorâneo A

3º – Gaudérios do Gesso

CHAVE B

1º – General Osório A

2º – Unidos pela Tradição

3º – João Alves da Cunha

CHAVE C

1º – Estância do Quilombo B

2º – General Osório B

3º – Gaudérios do Gesso B

CHAVE D

1º – Querência do Ouro Negro

2º – Anphilóquio Dias Marques

3º – Gaudérios do Gesso C

LAÇO INDIVIDUAL

1º – Jairo de Oliveira (João Silvano)

2º – Jerônimo Magnus (Unidos pela Tradição)

3º – Nathan Cardoso (Diamante Litorâneo)

PATRÃO

1º – Lucas Pires (General Osório)

2º – Rosano Cardoso (Diamante Litorâneo)

3º – Julio Galimberti (Estância do Quilombo)

CAPATAZ

1º – Joelcio Cavitione (Unidos pela Tradição)

2º – Jairo de Oliveira (João Silvano)

3º – Nathan Cardoso (Diamante Litorâneo)

VAQUEANO (70+)

1º – Julio Souza (General Osório)

2º – Alvino Correia (Mathias Velho)

3º – Zenir Ferreira (Mathias Velho)

VETERANO (de 60 a 69 anos)

1º – Domingos Brum (General Osório)

2º – Nei Batião (Vô Pompilho)

3º – Jamiro Moreira (CCT Bolzan)

SENHOR (de 50 a 59 anos)

1º – Joelcio Cavitione (Unidos pela Tradição)

2º – Francisco Mochila (Unidos pela Tradição)

3º – André Peixoto (Unidos pela Tradição)

IRMÃO

1os – Evandro e Everton (Diamante/Unidos)

2os – Augusto e Matheus Schafer (Mathias Velho)

3os – Regis Gugo e Cassiano Camargo (General Osório)

PAI E FILHO (+12 ANOS)

1os – Alexandre e Pedro Ferreira (Gaudérios do Gesso)

2os – André e Ruan Peixoto

3os – Bernardo e Moisés Assis

PAI E FILHA (+12 anos)

1os – Gilnei e Eduarda Cunha (Mathias Velho)

2os – Alexandre e Julia Ferreira (Gaudérios do Gesso)

3os – Augusto e Marcielli Grabowski (Tropeiro Velho)

PAI E FILHO (-12 ANOS)

1os – Moisés e Inácio Passos (General Osório)

2os – Paulo e Matheus Ferreira (João Alves da Cunha)

3os – Régis Gugo e Felipe Kader (General Osório)

PAI E FILHA (-12 anos)

1os – Alexandre e Valentina Ferreira (Gaudérios do Gesso)

2os – Jairo de Oliveira e Poliana (João Silvano)

3os – Felipe Meregalli Pusti e Manu (Seriema)

PRENDA +12 ANOS

1ª – Marcielli Grabowski (Tropeiro Velho)

2ª – Eduarda Cunha (Mathias Velho)

GURI (de 12 a 14 anos)

1º – Bernardo Passos (General Osório)

2º – Pietro Silveira (Vô Pompilho)

3º – Julio Barcelos (Vô Pompilho)

PRENDA (-12 anos)

1ª – Cecília Alves (Mathias Velho)

2ª – Valentina Ferreira (Gaudérios do Gesso)

3ª – Manu (CN Siriema)

PIÁ (até 11 anos)

1º – Inácio Passos (General Osório)

2º – Pedro Henrique (Anphilóquio Dias)

3º – João Lucas Mendes (João Silvano)

*Informações repassadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Osório (Ascom PMO).

O Piquete de Laçadores Unidos pela Tradição foi o grande campeão na prova de Laço Chave A.

O Piquete de Laçadores General Osório foi o grande campeão na prova de Laço Chave B.

PL Querência do Ouro Negro venceu a prova de Laço Chave D.

Lucas Pires (General Osório) venceu a prova do Laço Patrão.

Jairo de Oliveira (João Silvano) foi o campeão no Laço Individual.

Joelcio Cavitione (Unidos pela Tradição) venceu as provas de Laço nas categorias Capataz e Senhor.

Domingos Brum (General Osório) foi o vencedor do Laço Veterano.

Evandro e Everton venceram a prova de Laço na categoria Irmão.

Gilnei e Eduarda Cunha (Mathias Velho) venceram a prova de Laço Pai e Filha +12 anos.

Moisés e Inácio Passos (General Osório) venceram a prova de Laço Pai e Filho -12 anos.

Bernardo Passos (General Osório) foi o campeão no Laço Guri.

Cecília Alves (Mathias Velho) venceu a prova de Laço para Prendas com menos de 12 anos.

Inácio Passos (General Osório) foi o campeão do Laço Piá.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues