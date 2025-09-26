Vagner Gonçalves assumirá Secretaria de Cultura
OSÓRIO – O Executivo Municipal passará por mais uma mudança em suas Secretarias. O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Alexandre Ramos, pediu afastamento do cargo devido a problemas pessoais. Quem ocupará o seu lugar será o vereador Vagner Gonçalves. Primeiro Suplente da Bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Vagner estava ocupando a vaga de Marcelo Reis, que optou por assumir o comando da Secretaria de Educação.
Já para o lugar de Vagner no Legislativo osoriense, deverá ser empossada a 2ª Suplente do PDT, Marisa Kingeski. Se isso se confirmar, será a primeira vez que a Câmara de Vereadores local contará com três mulheres em uma mesma Legislatura. Marisa foi a 14ª mais votada nas Eleições Municipais de 2024, recebendo 621 votos. As mudanças estão previstas para acontecer ainda na primeira quinzena de outubro.
CRÉDITOS: Divulgação