Vagner Gonçalves assumirá Secretaria de Cultura

OSÓRIO – O Executivo Municipal passará por mais uma mudança em suas Secretarias. O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Alexandre Ramos, pediu afastamento do cargo devido a problemas pessoais. Quem ocupará o seu lugar será o vereador Vagner Gonçalves. Primeiro Suplente da Bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Vagner estava ocupando a vaga de Marcelo Reis, que optou por assumir o comando da Secretaria de Educação.

Alexandre pediu afastamento do cargo devido a problemas pessoais.

Já para o lugar de Vagner no Legislativo osoriense, deverá ser empossada a 2ª Suplente do PDT, Marisa Kingeski. Se isso se confirmar, será a primeira vez que a Câmara de Vereadores local contará com três mulheres em uma mesma Legislatura. Marisa foi a 14ª mais votada nas Eleições Municipais de 2024, recebendo 621 votos. As mudanças estão previstas para acontecer ainda na primeira quinzena de outubro.

Com mais de 600 votos, Marisa ficou como 2ª Suplente do PDT.

CRÉDITOS: Divulgação