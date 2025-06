Vice-governador entrega obra em cidade da região

O vice-governador Gabriel Souza esteve no Litoral Norte gaúcho durante a segunda-feira (2). Na ocasião, ele realizou a entrega da obra de revitalização da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí. A via é um dos principais acessos a Tramandaí e recebe milhares de veículos ao longo de todo o Verão.

Ao todo, foram três quilômetros de pavimentação, sendo investido pelo Governo do Estado o valor de R$ 2,5 milhões. Além do asfalto, também houve nivelamento e sinalização da pista, entre outros serviços. Além de Gabriel, estiveram presentes outras autoridades, incluindo o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e os prefeitos Juarezinho Marques (Tramandaí) e Ique Vedovato (Imbé).

Avenida Fernandes Bastos recebeu três quilômetros de asfalto novo.

OUTRA OBRA

Aproveitando a passagem por Tramandaí, o vice-governador do RS foi até aEscola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Almirante Tamandaré. A instituição está recebendo uma obra de ampliação em seu refeitório. Com investimento de 256 mil reais do Estado, os trabalhos devem ser concluídos até o final do mês de junho.

Autoridades durante vistoria de obra na Escola Almirante Tamandaré.

CRÉDITOS: Joel Vargas