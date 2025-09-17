Veículo furtado na capital é recuperado no Litoral

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento na ERS-474, durante a noite de quarta-feira (10), quando resolveram abordar um automóvel Fiat Uno que trafegava pela rodovia, no trecho de Santo Antônio da Patrulha. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 25 anos.

Em consulta ao sistema, os Policiais Militares (PMs) constataram que o carro estava com as placas clonadas. De acordo com a Brigada Militar (BM), o Uno havia sido furtado no último dia 08 deste mês na cidade de Porto Alegre. Diante dos fatos, o condutor do automóvel foi preso por receptação, tendo seu aparelho celular apreendido, junto com uma quantia em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de SAP para registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao seu proprietário.

CRÉDITO: BM