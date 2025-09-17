Sessão da Câmara terá votação de Projeto do Executivo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (16) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 113/2025. De autoria do Executivo, o texto altera a Lei Municipal nº 6.038, de 10 de maio de 2018, que dispões sobre a Política Municipal de Patrocínio Institucional e dá outras providências.

O PL, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (19).

CRÉDITO: Ascom CMVO

