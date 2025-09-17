Prefeitura entrega revitalização de Pracinha da Escola Leonel Brizola

OSÓRIO – A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Leonel de Moura Brizola realizou na tarde de sábado (13), uma Festa Cultural com direito a Mateada Gaúcha. O evento foi prestigiado pelo vice-prefeito Ed Moraes, pelo secretário de Educação Marcelo Reis, entre outras autoridades. Além disso, também estiveram presentes representantes da Brigada Militar (BM) e do Comando Rodoviário da BM (CRBM).

Na ocasião, foi entregue a obra de revitalização da Pracinha da Escola. Voltado a Educação no Trânsito, o espaço pintura nova e as placas de sinalização adaptadas às crianças. A ação faz parte de uma parceria entre o Executivo local e o Centro de Formação de Condutores (CFC) Litoral Norte.

CRÉDITOS: PMO