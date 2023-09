Usina Eólica no mar deve começar a ser instalada até 2030

Com 25 projetos em tramitação para licenciar a instalação de Usinas Eólicas em alto mar, o RS se insere no mercado que deve contribuir para o aumento da produção de energia limpa. A presidente executiva da ABEEólica, Elbia Gannoum, estima que as primeiras usinas na água serão instaladas no Brasil a partir de 2030. Isso porque é necessária a aprovação no Congresso de uma Lei que permita a exploração desse recurso em território marítimo (offshore). Segundo ela, a expectativa é que a Lei seja aprovada ainda este ano e que, em 2024, tenhamos o primeiro leilão de cessão de área.

A capacidade dessas unidades em fase de projeto seria de 65,23 mil megawatts, segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Estado (Sindienergia-RS), Guilherme Sari. Os cenários com cata-ventos em grandes campos já são conhecidos dos gaúchos que agora podem se preparar para vislumbrar as estruturas no oceano, que já são comuns em lugares como o Mar do Norte. Nos últimos dias, uma comitiva de empresários norte-americanos visitou o Parque Eólico de Osório, indicando a possibilidade de investir na geração de energia limpa na região. Além disso, a Petrobras anunciou que protocolou pedido de licenciamento ambiental no Ibama para dez áreas marítimas no Brasil onde devem ser instaladas estruturas de energia eólica offshore. Entre esses locais, está o município de Mostardas.

Vale ressaltar que o Brasil já domina a tecnologia para o trabalho onshore (em terra), operando 940 parques eólicos em 12 estados brasileiros. Segundo a edição de agosto do informativo Infovento, produzido pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), do total nacional, 80 unidades estão instaladas no RS, com 830 aerogeradores e uma potência de 1,83 mil megawatts.