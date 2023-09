BOCA DO BALÃO 6668

ENQUANTO o Rio Grande do Sul submerge nas águas pluviais e fluviais o presidente descondenado já chega marca de mais de meio bilhão com seus gastos em viagens internacionais. Isto sem falar que o mesmo nem cogitou vir ao RS e trazer sua trupe de fake News sugerindo como o “pai dos pobres”. Em solo gaúcho presidente empossado do TSE não aparece sem seu forte esquema de segurança, ainda mais durante a Semana Farroupilha. Se agora está ruim, não espere que melhore, pois a tendência é justamente outra, ainda mais como o mentiroso internacional que sempre foi.

MUNICÍPIO de Imbé está em ritmo acelerado de obras para entregar a duplicação da interpraias num trecho urbano da via que liga Imbé a seus balneários. Além disso, a prefeitura está promover a pavimentação em várias avenidas de maior circulação e acesso aos seus balneários. Um dos grandes problemas das praias do nosso litoral é a falta de escoamento das águas pluviais e a manutenção do pavimento das ruas, sejam com asfalto ou pedra irregular, mas que geralmente são com trechos de adensamento da base formando enorme ondulações no pavimento e a consequente formação de poças de água.

DOMINÍO de grupos criminosos legados ao narcotráfico já demarcou territórios em vários municípios da região. São dois grandes grupos a disputar espaço e domínio comandados de dentro dos presídios. Entre os membros eles se identificam e quando um é avistado na área do outro é risco certo de ser eliminado. O STF ainda não chegou a tanto, mas a PF está sendo se tornado servil aos interesses de ministros enquanto estes não são investigados por ninguém. Muito menos podem ser desafiados a tanto. O que esperar de um Congresso de omissos e covardes e de um Exército de bananas, ou seriam melancias? Mas ambas as frutas apodrecem em pouco tempo.