Unicnec recebeu 1º Marquês em Cena

OSÓRIO – Entre os dias 12 e 14 de setembro, o Centro Universitário Cenecista (Unicnec) recebeu o 1º Marquês em Cena. O projeto teve como idealizador o professor de Artes Henrique Leal, o qual contou com o auxílio da professora de Português, Luana Garcia. Ambos trabalharam juntamente com os demais professores para que o evento pudesse acontecer.

Ao todo, foram apresentadas sete peças de Teatro, todas encenadas por estudantes do Colégio Cenecista Marquês de Herval. A avaliação ficou por conta dos jurados: Franco Mendes, Gabriela Pereira e Jeferson Hertzog. Após as apresentações e debates das peças, na tarde de quinta-feira (14), foram premiados os campeões do Marquês em Cena.

A diretora do Marquês, Paola Santos, disse que o Projeto vinha sendo idealizado há alguns anos e, finalmente, “foi tirado do papel”. Ela ressaltou a participação dos alunos, os quais, segundo ela, foram os “protagonistas” do evento: “Eles deram um show de criatividade, escrita, oralidade e presença de palco. Como dizem os pais e colaboradores do Colégio, descobrimos muitos talentos. Esse tipo de atividade promove um conhecimento que vai além das paredes da sala de aula. É uma aula que engloba todas as áreas. Com certeza, já estamos ansiosos para o ano que vem. Parabéns alunos, professores e familiares. Parabéns comunidade Cenecista”, declarou Paola Santos.

Além da diretora do Colégio Marquês, também estiveram presentes na entrega dos prêmios: a coordenadora Joana Leal, o secretário Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini, além de professores e estudantes da instituição.