Torres ganha primeira padaria de fermentação natural

A padaria que conquistou os porto-alegrenses do bairro Bom Fim é a primeira do tipo a chegar em Torres. Nascida como um restaurante, em 2011, a Cumbuca Padaria Artesanal abriu suas portas no Litoral gaúcho no começo de janeiro, com a proposta de entregar um produto diferente ao público. Localizada no centro da cidade, o cardápio da loja oferece uma variedade de mais de 20 pães – mas em seguida esta oferta deve aumentar. Mais opções em confeitaria, pizzas congeladas e massas artesanais estarão à venda em breve.

Ciabatta, Baguete e Focaccia: Esses foram os três primeiros tipos de pães que a Cumbuca decidiu vender ao público, como uma forma de aumentar a renda do então restaurante. O sucesso foi repentino, “vendemos tudo em menos de uma hora, no dia seguinte a mesma coisa, depois as três cestinhas viraram quatro, cinco, oito, dez e não parou mais”, relembra o empresário Alexandre Barboza.

O foco, então, tornou-se a padaria, que ao longo dos anos passou por três reformas de expansão em Porto Alegre antes de mudar-se para Torres. Com um investimento de R$ 250 mil, os fundadores Alexandre Barboza e Jaqueline Zanini, agora contam com o sócio André Meneguzzi – amigo de infância da dupla e que tem experiência internacional no ramo da gastronomia.

Para os sócios, a chegada da Cumbuca a Torres é uma oportunidade de mostrar algo novo ao público: os pães de fermentação natural são mais nutritivos, digestivos e têm um índice glicêmico menor. Por enquanto o pão de gorgonzola com damasco é um dos mais pedidos, mas a loja também produz cucas e sanduíches.

A padaria está localizada na Avenida Silva Jardim, no 144, no Centro de Torres. O horário de atendimento é das 9h às 20h (de segunda-feira a sábado). Já aos domingos, o atendimento ocorre das 15h às 20h.