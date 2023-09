Time de Ricardinho é hexa campeão Brasileiro

No último domingo (17), ocorreu no o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), a final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Mesmo sem contar com o craque Ricardinho, além do goleiro Luan, ambos machucados, a Associação Gaúcha de Futebol de Cegos (Agafuc) se sagrou campeã ao derrotar a Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC) pelo placar de 1 a 0. O gol do título foi marcado por Nonato.

Se recuperando de lesão no joelho a qual o deixou fora do Mundial e do Brasileiro de Futebol de Cegos, Ricardinho se manifestou nas redes sociais sobre a conquista dos colegas: “Hoje (domingo) a Agafuc conquistou o hexacampeonato Brasileiro. Em decorrência da recuperação da minha lesão, não pude estar em quadra, mas também me sinto campeão por poder fazer parte deste grupo maravilhoso. Parabéns a todos que fazem da Agafuc essa vitoriosa equipe”, escreveu o jogador osoriense.

Essa foi a sexta vez que a Agafuc venceu a competição, os outros títulos ocorreram nos anos 2015, 2017, 2018, 2019 e 2021. A equipe gaúcha é a segunda maior vencedora do Brasileiro de Cegos, ficando atrás apenas do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), que tem sete conquistas.