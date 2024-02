Setor Lojista prevê aumento de vendas do comércio em fevereiro devido ao Carnaval

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) prevê um aumento na venda do comércio gaúcho no mês de fevereiro, principalmente, devido ao Carnaval, que acontecerá entre os dias 10 e 13/02. O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, lembra que o Carnaval é um dos períodos que movimenta bastante a economia não só do RS, mas de todo o país, o que acaba impactando diversas áreas.

Para o comércio, em especial, as vendas de roupas, calçados e acessórios devem ganhar um bom impulso. “Neste ano, prevemos que a busca de peças de vestuário deve crescer bastante, pois a maioria dos foliões quer vestir algo confortável para brincar no Carnaval. Esse é um novo cenário que se apresenta para o comércio. O Carnaval sempre teve grande influência no incremento das vendas no período de sua realização, com fantasias e adereços sendo os artigos mais procurados. Hoje, com o crescimento dos blocos em muitas cidades, aumentou a procura por roupas leves, como bermudas, shorts e camisetas, por exemplo, que fazem as pessoas se sentirem mais à vontade”, explica Vitor Augusto Koch.

Além disso, é lógico que as lojas especializadas em artigos de decoração e fantasias também terão um expressivo incremento de suas vendas do comércio. Outros setores que irão se beneficiar com o Carnaval 2024 são os de hospedagem e de alimentação. “Embora com uma procura menor do que em anos anteriores, os artigos típicos dos festejos carnavalescos, como máscaras, tiaras, fantasias completas e glitter, entre outros, certamente terão vendas expressivas. Hotéis, pousadas, agências de viagens e restaurantes, além de empreendimentos ligados a eventos, comunicação, audiovisual, arte e cultura também têm seu faturamento ampliado durante o carnaval, especialmente nas cidades litorâneas do Rio Grande do Sul”, ressalta o presidente da FCDL-RS.

Presidente do FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

MAIS VENDAS

Para incrementar as vendas nesse período, a FCDL-RS recomenda que os lojistas, especialmente os que atuam no litoral, onde se prevê uma grande presença de foliões, realizem liquidações e promoções. Além disso, é importante organizar o estoque da loja, disponibilizar preços atrativos e oferecer um atendimento personalizado aos consumidores. Essas ações podem contribuir, também, para a redução do excesso de produtos em estoque.

O consumo nos dias que antecedem o feriado e durante o carnaval, ainda de acordo com a FCDL-RS, deve ficar concentrado em restaurantes e bares, supermercados, vestuário com roupas leves, bijuterias, calçados e farmácias, especialmente cosméticos. O preço médio das compras pode ficar na casa dos R$190,00.

NOVAS VAGAS

A geração de empregos também fica aquecida neste período, com a geração de vagas temporárias, onde se destaca a busca por trabalhadores como cozinheiros, garçons, recepcionistas, profissionais de limpeza e animadores, entre outros. Em muitos casos, esses colaboradores temporários acabam por ser incorporados ao quadro fixo das empresas. Por isso, é fundamental dedicação e empenho de quem estará exercendo essas funções.