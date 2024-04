Secretaria de Educação realiza Aula Inaugural do Projeto Turno Integrado

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na semana passada, a Aula Inaugural do Turno Integral. O Projeto Piloto está sendo realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Tuiuti. O evento contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário de Educação Dilson Maciel, do diretor do colégio Marcio Gonçalves e da coordenadora do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa (AL-RS), Cibele Lazzari.

“O turno integral com a utilização da tecnologia busca trazer inovação para as nossas escolas. O projeto foi implantado na escola Tuiuti e esperamos avançar para outras escolas conforme as avaliações da secretaria de Educação. Temos certeza que essas disciplinas que irão ser trabalhadas no turno oposto vão despertar nos alunos muitas curiosidades e novos aprendizados”, afirmou o prefeito Roger.

Para o secretário Dilson, o projeto trará grandes benefícios para o município, se tornando “um marco para a Educação de Osório”. O diretor Márcio disse que os alunos estão felizes em participarem da iniciativa, a qual, trará “benefícios e novos conhecimentos” aos estudantes.

Já Cibele Lazzari resumiu o encontro como “a materialização de um sonho”. “Esse projeto vem sendo idealizado por entidades privadas e a prefeitura desde agosto do ano passado, quando começamos a sonhar juntos. Esse projeto piloto é inovador e temos certeza que será importantíssimo para os alunos da escola Tuiuti”, afirmou a coordenadora do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional do Legislativo gaúcho.

O PROJETO

A ideia do projeto é ter uma plataforma de conectividade móvel com conteúdo curricular interdisciplinar para atividades complementares ao processo de ensino e aprendizagem na educação em turno oposto as atividades educacionais, por meio do uso da tecnologia da informação e comunicação, levando o uso da tela interativa e a plataforma de ensino E-Stacy. Durante o Turno Integral serão trabalhadas as disciplinas de educação financeira e ambiental, música, esporte, horta, informática e pesquisa. O projeto é uma Parceria Público-Privada (PPP) sem investimentos financeiros das entidades.