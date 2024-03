Romaria à Nossa Senhora das Lágrimas se encerra nesta quarta-feira

Iniciada no dia 18 deste mês, se encerra nesta quarta-feira (28) a 131ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas, em Caraá. Neste ano, a Romaria teve como tema: ‘Nossa Senhora das Lágrimas, Avançando Juntos ao Caminho’. Para hoje (quarta), data que se comemora o Dia de Nossa Senhora das Lágrimas, está prevista a realização de três Missas, às 8h, 10h e 16h.

Além das celebrações, estão sendo disponibilizados aos romeiros espaços para Confissões espirituais e Bênçãos. As confissões ocorrem em duas Capelas da Reconciliação localizadas ao fundo da igreja do Santuário, à direita. Também há uma loja de artigos religiosos, assim como a disponibilidade de locais para a aquisição de lanches. As formas de pagamento aceitas em todos os caixas, loja e comercialização de alimentos e bebidas, serão por meio de cartão de débito e crédito, PIX, QRCode e dinheiro em espécie.

TRANSPORTE

Haverá uma excursão com saída da Rodoviária Velha da cidade, a partir das 14h, com retorno após a procissão. O valor da passagem será de 15 reais. Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp: (51) 99148-7575.