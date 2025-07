Retomada da navegação é tema de reunião na Amlinorte

O deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Luciano Silveira, ambos do MDB, estiveram participando de uma reunião na manhã de segunda-feira (30/06), na sede da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), em Osório. O encontro contou com a presença do presidente da Associação, Ique Vedovato, além de técnicos das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (Sema) e de Logística e Transportes (Selt).

Na ocasião, as autoridades debateram sobre o projeto de batimetria e desassoreamento dos canais lagunares e rios, interligados à Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, que passa por 17 cidades da região. Não é de hoje, que os parlamentares osorienses estão lutando pela retomada da navegação no Litoral, o que, caso saia do papel, será um marco importante para a retomada do turismo regional.

Após a reunião, ficou definido que os municípios terão que indicar ao Governo do Estado os pontos para realização da limpeza das águas: “Vamos seguir acompanhando esta pauta até conseguirmos a resolução da demanda, que vai trazer desenvolvimento e novas oportunidades para região”, declarou o deputado Luciano.

Deputado Estadual Luciano Silveira.

CRÉDITOS: Divulgação