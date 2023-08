Realizada abertura oficial do JEO

OSÓRIO – Iniciado no dia 09 de agosto, foi realizada no final da manhã de terça-feira (15), na pista de Atletismo da Vila Olímpica, a abertura oficial dos Jogos Escolares de Osório (JEO). O evento é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Assessoria de Esporte e Lazer, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Universidade Cenecista (Unicnec).

Após a execução dos Hinos Nacional e de Osório, foi a vez das autoridades falarem. Presente na cerimônia, a assessora de Esporte Cida Santos ressaltou a importância de “desenvolver o esporte”, afirmando que esse é o “melhor caminho para transformar vidas”. O vereador João Pereira (MDB), fez uma comparação entre o esporte e a vida, onde, segundo ele, em ambos é necessário “superar os desafios”, sempre fazendo “o seu melhor”.

Também representando o prefeito Roger Caputi, que estava em Brasília (DF) cumprindo compromissos de agenda, o secretário de Educação Dilson Maciel fez questão de ressaltar o trabalho dos professores Everton Kauer e Gilberto Thumé Beier (Giba), nomes importantes para a realização do JEO. Ainda durante sua fala, o secretário destacou a importância do esporte em diferentes aspectos, como a integração, o respeito, além da prática de exercícios físicos, que é fundamental para a saúde. No final, Dilson desejou um bom evento a todos e declarou: “que ganhe aquele que for o melhor”.

Giba, professor Everton, secretário Dilson, assessora Cida e vereador João Pereira. – FOTO: PMO

DISPUTAS

A competição, que serve de etapa classificatória para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS), reúne Escolas Municipais, Estaduais, Particulares, além do Instituto Federal (IF) da cidade. O JEO seguirá até o dia 12 de setembro, sendo disputadas, até lá, as modalidades de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Tênis de Mesa e Xadrez nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil, nos naipes Masculino e Feminino.

Durante a manhã de terça, o Ginásio A da Vila Olímpica recebeu a disputa do Xadrez, com domínio do Colégio Marquês de Herval. A Escola venceu três das seis disputas: Linda (Mirim Feminino), Artur (Infantil Masculino) e Manoela Rosa (Infantil Feminino). No Mirim Masculino, o campeão foi Carlos Eduardo do colégio Prudente de Morais. Já na disputa do Juvenil, Cauã Castro (Ildefonso Simões Lopes – Rural) e Luciele Lopes (Dezesseis de Dezembro) foram os campeões. É válido destacar que, em cada modalidade são premiados com medalhas os três primeiros colocados. Porém, não houve premiação, sendo que as medalhas serão entregues futuramente, em ato realizado nas escolas.

Disputa do Xadrez ocorreu na manhã de terça (15), no Ginásio A da Vila Olímpica.

TÊNIS DE MESA

Depois de um atraso da arbitragem, os jogos do Tênis de Mesa aconteceram na tarde de terça-feira, também no Ginásio principal da Vila Olímpica. Dessa vez, o domínio foi da Escola Tuiuti, que venceu quatro das cinco categorias. Lembrando que não houve disputa do Mirim Feminino. No Mirim Masculino, Cassiano levou a melhor, vencendo as três partidas do triangular, se sagrando campeão. No Infantil Masculino, teve dobradinha da Tuiuti, com Natan em primeiro e Kauan na segunda posição. No Feminino, teve mais vitórias da Tuiuti. No Infantil, Ana Júlia levou a melhor no triangular. Já no Juvenil, a campeã foi Leandra, vencendo os três jogos de um quadrangular.

O único título que não ficou com a Tuiuti foi na categoria Juvenil Masculino. Com 10 atletas na disputa, Roberto (Prudente) foi o grande campeão. Na final, ele derrotou o aluno Guilherme (Adventista) por dois sets a zero, com parciais de 11×6 e 14×12.

MAIS – E tem mais JEO nesta semana.Hoje (sexta-feira), haverá a disputa do Basquete. Os jogos acontecem durante todo o dia, no Ginásio da Unicnec, e a entrada é gratuita.