Programação do Outubro Rosa inicia na quinta-feira

OSÓRIO – Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle e prevenção do Câncer de Mama. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, assim como contribuir para a redução da mortalidade.

Como acontece todos os anos, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde do município, irá promover uma série de atividades durante todo o mês. A abertura da programação acontecerá na quinta-feira (5), na Câmara dos Vereadores, a partir das 13h e 30min. E, logo após, haverá uma palestra com a mastologista Talita Cerutti.

OUTRAS ATIVIDADES

Em datas determinadas, os Postos de Saúde estarão com Turno Estendido. Das 18h às 21h haverá consulta médica e de enfermagem, coleta de CP, teste rápido, PICS, palestra sobre saúde mental e pesagem do Bolsa Família. Nesta quinta, os trabalhos acontecerão na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Primavera. Até o final de outubro também haverá Turno Estendido nas seguintes ESFs: Laranjeiras (11/10), Caravágio (18/10), Atlântida Sul (16 e 23/10) e Albatroz (30/10).

A programação seguirá até o dia 30/10 (veja programação completa no final da matéria). Até lá haverá outras atividades. No dia 21, por exemplo, ocorrerá uma Campanha Multivacinal em todos os Postos de Saúde da cidade. Neste dia (um sábado), as mulheres poderão realizar coleta de CP, testes rápidos, consultas médicas, etc. Já em 28/10, o Salão Paroquial receberá o tradicional Chá e Desfile das Vitoriosas.

PROGRAMAÇÃO

05/10 (QUINTA)

13h e 30min: Abertura oficial

14h: Palestra com a mastologista Talita Cerutti

Local – Câmara de Vereadores

14/10 (SÁBADO)

11h e 30min: Orientações de prevenção contra o Câncer

Local – Largo dos Estudantes

13h e 30min: Orientações de prevenção contra o Câncer

Local – Mercado Samy

21/10 (SÁBADO)

Das 8h às 12h e 13h às 17h: Coleta de CP, testes rápidos, consultas médicas para avaliação das mamas e solicitações de exames com enfoque na prevenção do Câncer de Mama. Além disso, haverá PICS e palestra sobre saúde mental.

Local – Posto Central

Todo dia: Campanha Multivacinal em todos os Postos de Saúde

26/10 (QUINTA)

14h: Palestra sobre prevenção contra o Câncer e saúde mental

Local – Clube de Mães do bairro Glória

28/10 (SÁBADO)

15h e 30min: Chá e Desfile das Vitoriosas

Local – Salão Paroquial do Centro

30/10 (SEGUNDA)

20h: Palestra sobre prevenção contra o Câncer de Mama

Local – Igreja Assembleia de Deus