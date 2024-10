PRF apreende 96 quilos de entorpecentes na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização na BR-101, no limite entre Torres e Passos de Torres (SC), quando um automóvel Focus, com placas de Curitiba (PR), descumpriu a ordem de parada e seguiu em direção a Santa Catarina. Neste momento deu-se início a perseguição que durou por cerca de sete quilômetros até os policiais conseguirem abordar o veículo no município de São João Sul (SC). No carro, estavam o motorista, de 29 anos, natural do Paraná; e a passageira, de 31 anos, natural do Rio de Janeiro. Após buscas no veículo, foram encontrados 96 quilos de haxixe, droga produzida da mesma planta da maconha. Aos policiais, o casal relatou que seria pago para pegar os entorpecentes na Fronteira com o Uruguai e leva-los até o Paraná. Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO:

PRF