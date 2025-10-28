Prefeitura inaugura Horta da Escola Major

OSÓRIO – Desde o último dia 16 deste mês, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Major Antônio de Alencar, no bairro Caravágio, passou a contar com uma Horta. A ação faz parte de um Projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação, que visa promover a educação ambiental e estimular hábitos alimentares mais saudáveis entre os alunos.

O trabalho foi feito em parceria entre as Secretarias de Obras e Agricultura, Pecuária e Pesca e recebeu apoio das empresas Frigorífico Borússia e Conserve Madeiras Tratadas, além do produtor Miro, o qual realizou a doação de mudas de morango para o colégio. Após a conclusão da Horta, os estudantes, acompanhados de algumas professoras, realizaram a organização dos canteiros e o plantio das mudas.

CRÉDITO: PMO