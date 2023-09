Pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito

O feriadão da Independência foi marcado por muitos acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho. Ao todo, três acidentes foram registrados entre o início da manhã e a noite de domingo (10). O primeiro ocorreu por das 5h e 30min, no quilômetro 116 da RSC-101, em Osório, próximo ao limite com Capivari do Sul.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um automóvel Gol acabou colidindo na traseira de um Classic que estava estacionado no acostamento da rodovia, no sentido Osório – Capivari do Sul. Com o impacto, o Classic acabou pegando fogo, precisando o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ser acionado.

Felizmente, os ocupantes do veículo conseguiram sair rapidamente, antes que as chamas se espalhassem. Duas passageiras acabaram se ferindo e precisaram ser levadas para atendimento no Hospital São José, em Palmares do Sul. Além delas, o condutor do Gol acabou sofrendo ferimentos. Ele foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório. Vale ressaltar que o indivíduo acabou sendo autuado, por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Já o motorista do Classic não foi encontrado quando os policiais chegaram ao local.

COLISÃO NA ROTA DO SOL

Por volta das 10h, aconteceu um acidente no quilômetro 44 da ERS-486 (Rota do Sol), em Terra de Areia. Segundo o CRBM, um Ford Ka, com placas de Segredo (no Vale do Rio Pardo), e um Kadett, com placas de Caxias do Sul (na Serra), teriam colidido quando um dos automóveis estava realizando uma ultrapassem.

Com a colisão, os dois carros acabaram saindo da pista e caíram em uma área de vegetação alagada. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas mulheres, um homem e um menino. Todos foram levados ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, sem risco de morte.

Carros saíram da pista após colidirem no quilômetro 44 da Rota do Sol, em Terra de Areia. – FOTO: CRBM

OUTRO ACIDENTE

Outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite de domingo (10). A colisão ocorreu por volta das 19h, no quilômetro sete da ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório. Conforme o CRBM, um Toyota Corolla, com placas de Imbé, seguia pelo sentido Norte da pista quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo de frente um GM Zafira, com placas de Santa Vitória do Palmar (na região Sul), que seguia no sentido contrário.

Das cinco pessoas feridas, três estavam no Zafira e duas no Corolla. Dessas, duas acabaram ficando presas nas ferragens e precisaram ser socorridas pelos Bombeiros. Todos os feridos foram levados ao HSVP, onde foram atendidos e liberados.