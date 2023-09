Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Entre sexta (15) e domingo (17), a Arena Play Sports, em Santo Antônio da Patrulha, recebeu a segunda edição do Torneio Cale de Beach Tennis. O evento contou com dezenas de atletas da região e outras cidades do Estado. E, mais uma vez, como é de costume, teve osorienses subindo no pódio.

Ao todo, foram dois títulos e dois vice-campeonatos. Na Open Feminina, a osoriense Regina Formagio, jogando ao lado da patrulhense Bia Souza, ficou com o título da categoria. O troféu de primeiro lugar veio após vitória na final sobre a osoriense Juliana Luz e a portoalegrense Fernanda Sana.

Juliana Luz ficou em 2º lugar na Open Feminina.

Na Open Mista, os irmãos Rossoel e Grazi Negruni ficaram com o 2º lugar ao perderem a decisão para a dupla da casa, formada por Fabricio Neis e Bia Vicente pelo placar de 6 a 4. Já na Feminina C, Sheila Costa e Pri Mesquita se sagraram campeãs ao derrotarem Janini Gravina e Kássia Matos, de Gravataí, na grande decisão. Sheila ainda ficou com o 3º lugar na Mista, jogando ao lado do também osoriense Inri Benedetti.

Rossoel e Grazi Negruni ficaram em segundo lugar na Open Mista.