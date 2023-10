Novos totens de autoatendimento vão facilitar acesso aos serviços da Corsan

Com o objetivo de agilizar e tornar mais prático o acesso dos clientes aos serviços, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) instalará no Litoral Norte nas próximas semanas, novos totens de autoatendimento. Além das unidades de saneamento polos da Companhia que oferecem a estrutura, outros 15 locais externos possuem totens e, agora, mais 12 serão implantados na região.

Os novos totens ficarão nos municípios de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Torres e Xangri-lá. As cidades de Balneário Pinhal, Imbé, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí já possuíam totens de autoatendimento da Corsan. Em Osório, os equipamentos estão disponíveis na prefeitura, na Secretaria de Assistência Social e Habitação e na Vila Olímpica.

Os terminais são de fácil uso. Entre os serviços oferecidos, estão a consulta de faturas, pagamentos e parcelamentos com cartão de débito ou crédito, emissão de código de barras e pix para pagamento, consulta sobre situação de abastecimento e até informações sobre situações como pouca pressão da água e solicitação de conserto de caixa de esgoto, tornando mais ágil, diversas demandas dos clientes.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site: www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo telefone: 0800.646.6444 e o Whatsapp: (51) 99704-6644.