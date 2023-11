Novembro Azul contará com diversas atividades

OSÓRIO – O Câncer de Próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido a doença. Com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce e conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou em 2011, a campanha Novembro Azul, mês de combate e prevenção ao Câncer de Próstata.

Com é de costume, durante esse mês, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma série de atividades na cidade. E, neste ano não será diferente. Com o tema: Tchê cuida Vivente, a programação, que vai até 30/11, iniciou na segunda-feira (6), com uma Live sobre a saúde do homem.

Além das atividades, os Postos de Saúde estarão realizando o Turno Estendido, das 18h às 21h, onde serão disponibilizadas consultas, atendimentos, testes rápidos, entre outras ações. Nesta semana, o trabalho acontecerá no Posto da Borússia, na quinta (9). A programação completa está disponível na Página da prefeitura no Facebook.