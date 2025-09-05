Nova empresa assumirá linhas de ônibus entre o Litoral e Porto Alegre

A Sogil passará a realizar as linhas de ônibus de Osório e Santo Antônio da Patrulha (SAP) para Porto Alegre. Ao todo, serão realizadas quatro linhas via ERS-030 e BR-290 (Freeway). Além da capital, as viagens também passarão por outras cidades da região Metropolitana, incluindo: Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e São Leopoldo.

O serviço, antes feito pela Unesul Transportes, começará a valer na próxima segunda-feira (8). É válido ressaltar que o itinerário seguirá o mesmo, sem alterações. Os horários e valores das passagens podem ser conferidos no site da empresa (www.sogil.com.br) e também no aplicativo SOGIL Linhas, disponível no Google Play e na App Store.

LINHAS

– Porto Alegre – Osório (via ERS-030);

– Porto Alegre – SAP (via ERS-030);

– SAP – Osório (via ERS-030);

– Porto Alegre – SAP (via BR-290).

Para Luis Felipe Schmidt, gerente Operacional da Sogil, a expansão dos serviços está alinhada ao propósito da empresa de “promover a mobilidade urbana”, oferecendo alternativas de transporte que possam atender às necessidades dos clientes. “As novas linhas foram projetadas para atender às principais demandas de deslocamento das pessoas. Estamos felizes por ampliar nossa atuação para outras cidades, com novos clientes e colaboradores dessas regiões”, comenta Felipe.

Gerente Operacional da Sogil, Luis Felipe Schmidt.

LINHAS UNIVERSITÁRIAS

Outra novidade divulgada pela Sogil é a realização das linhas universitárias. O serviço do Passe Livre Estudantil (PLE), que já atende os estudantes de Santo Antônio, será estendido para os alunos que moram em Osório e precisam se deslocar para instituições de ensino na região. Serão ofertadas linhas especiais com destino à Unisinos (São Leopoldo) e à Ulbra (Canoas):

– São Leopoldo – SAP – Unisinos (via ERS-030);

– Canoas – SAP – Glorinha – Ulbra (via Freeway).

Conforme a Unesul, o Vale Transporte oferecido pela empresa seguirá valendo para uso das linhas pelo período de 60 dias. Após o período, os bilhetes deverão ser adquiridos diretamente com a Sogil. Em nota, a Unesul declarou que a mudança tem como objetivo “ampliar a integração e trazer mais praticidade para quem utiliza os serviços diariamente”.

CRÉDITOS: Divulgação