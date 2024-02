NOTÍCIAS CURTAS

ACIDENTE EM PRACINHA – Uma menina de dois anos de idade acabou se ferindo após ser atingida por uma madeira de um balanço, enquanto brincava em uma pracinha do município. O acidente aconteceu na última quinta-feira (25), no bairro Glória. Segundo informações, a criança, identificada como Alice, teria sido atingida na cabeça, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com uma fratura na cabeça e um ferimento no tórax, ela precisou ser encaminhada ao Hospital Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre.

Após o ocorrido, o local do acidente foi interditado. Além disso, uma equipe da prefeitura realizou na sexta (26) a retirada de brinquedos que estavam em má conservação em diferentes praças da cidade. Conforme a prefeitura, somente em 2023 foram revitalizadas 10 pracinhas, nas localidades de Aguapés, Bosques do Albatroz, Medianeira, Laranjeiras, Petrobrás, Santa Luzia, Serramar e Várzea do Padre. De acordo com o secretário municipal de Obras, Claúdio Aliardi, a ideia é que novas estruturas sejam instaladas nas pracinhas durante este ano. Ele ainda informou, que já há licitação para a instalação de 10 novas praças.

No sábado (27), em uma nota lançada em suas redes sociais, a prefeitura se solidarizou com o ocorrido e se colocou à disposição da família da vítima para qualquer suporte necessário. No domingo (28), após 48 horas de internação, os médicos descartaram a necessidade de intervenção cirúrgica. A menina seguirá em tratamento com antibióticos e, caso não haja nenhuma complicação, ela poderá ter alta na quarta-feira (31).

Após acidente, prefeitura retirou equipamentos de pracinhas em más condições.

ÓBITO – Faleceu no domingo (28), aos 71 anos de idade, o senhor Mauro Muller, pai do vereador Charlon Muller. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital de Tramandaí (HT) desde o dia 22 de janeiro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo Charlon, no sábado (27), seu pai “não aguentou ficar sem a sedação e a ventilação mecânica”. Ainda conforme o vereador, “devido a ventilação mecânica havia riscos de secreções no pulmão”. Infelizmente, Mauro não resistiu e acabou vindo a óbito.

Os atos fúnebres ocorreram ainda no domingo, sendo o velório realizado na Capela B do Crematório de Osório e o enterro no Cemitério Nossa Senhora da Conceição. A equipe do Jornal Momento se solidariza com a perda e deseja os mais sinceros pêsames à toda família e amigos de Mauro Muller.

Pai do vereador Charlon faleceu aos 71 anos.

FALTA DE ÁGUA – Os moradores e veranistas de Atlântida Sul acabaram sendo afetados pela falta de água no distrito durante a manhã de segunda-feira (29). De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o desabastecimento ocorreu devido a um rompimento na rede. Uma equipe da Corsan esteve no local trabalhando no conserto do problema. A Companhia informou que após o serviço, a água retornou as casas ainda na tarde de segunda.

OFICINA DE TEATRO – Tem início na quinta-feira (01/02) as inscrições para as oficinas de teatro. Podem se inscrever estudantes a partir de 12 anos de idade. Para se inscrever, os interessados devem ir com um responsável até o Centro Cultural José do Patrocínio, localizado na Rua Barão do Triunfo, no 1.065, bairro Centro.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e 15min. Lembrando que as vagas são limitadas e o período de inscrições segue até o dia 29 de fevereiro. Mais informações pelo telefone: (51) 3601-2679. As atividades, que são totalmente gratuitas, são realizadas pela prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura, e serão comandas pelo ator e diretor Jeferson Hertzog.

FESTA DE IEMANJÁ – Acontece na próxima sexta-feira (02/02), na Beira-Mar de Atlântida Sul, a Festa de Iemanjá. O evento terá início às 8h e 30min, e tem como objetivo a celebração a mãe de todos os orixás. A realização é do Conselho Municipal do Povo Tradicional de Matriz Africana de Osório e conta com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura.