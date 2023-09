Municípios do Litoral recebem R$ 330 mil do Governo do Estado

As cidades de Dom Pedro de Alcântara, Imbé e Maquiné foram contempladas com mais de R$ 330 mil. O valor foi destinado pelo Governo do Estado, por meio da Consulta Popular, e será aplicado para a realização de cursos de qualificação, beneficiando cerca de 800 pessoas.

Os cursos variam de 20 a 160 horas e atenderão, principalmente, a área de Turismo, com vagas para: camareira, atendimento ao público, operador de caixa, garçom, açougueiro, recepção de hotelaria, boas práticas no serviço de alimentação, cuidador de idosos, técnicas de recepção, assistente administrativo, técnicas de cozinha, vendedor de farmácia e marketing digital, além de curso preparatório para o primeiro emprego.

Na última sexta-feira (22), o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), Gilmar Sossella, esteve no Litoral Norte para assinar o convênio com os três municípios. Em Dom Pedro de Alcântara, Gilmar, acompanhado da diretora de Inovação e Projetos Estratégicos da STDP, Kelly Ruas, e a delegada Regional do Trabalho, Gabriela Corso, foi recebido pelo prefeito Alexandre Model Evandt. Na cidade, serão cerca de 40 vagas, com investimento de mais de 50 mil reais.

A maioria das vagas ficará com Imbé, sendo 640, tendo investimento de aproximadamente 227,9 mil reais. Conforme o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, essa é “uma grande oportunidade”, pensando do desenvolvimento do município e, também, na qualificação das pessoas, que, segundo ele, “é de fundamental importância” para a conquista da tão sonhada vaga de emprego. Além de Ique, também estiveram presentes: os secretários imbeenses Leandro Espíndola (Desenvolvimento Econômico), Edinho Quadros (Secretaria Municipal do Governo), Lino Moura (secretário Executivo do Gabinete do Prefeito), além do coordenador do FGTAS/SINE de Imbé, Calvino Ferreira.

Para fechar, o secretário Sossella foi a Maquiné, onde foi recebido pelo prefeito João Marcos Bassani dos Santos e os secretários municipais Luciano Almeida Alves (Desenvolvimento, Orçamento e Gestão) e Eliane da Silveira Pioner (Assistência Social), além da presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Anelise Mansan. O município recebeu cerca de R$ 60 mil, dinheiro que será investido em qualificação para desempregados, empreendedores, estudantes ou trabalhadores com Ensino Fundamental, contemplando em torno de 140 pessoas.