Eduardo Renda é o novo secretário municipal de Administração

OSÓRIO – Foi realizada na manhã de segunda-feira (25), no Gabinete do Prefeito, a cerimônia de posse do novo secretário municipal de Administração. Após a saída de Juarez Nunes, assumiu o cargo o ex-vice-prefeito da cidade, Eduardo Renda. O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do presidente da Câmara dos Vereadores Miguel Calderon (PP), do deputado federal Alceu Moreira (MDB), entre outras autoridades, além de familiares e amigos de Renda.

O vereador Miguel fez questão de ressaltar o trabalho de Nunes, sempre com um cuidado no tratar com as pessoas. Em relação a Renda, Calderon falou da amizade e o carinho que tem pelo novo secretário, desejando sucesso na nova caminhada. “O PP está junto ao Governo desde o início e com o Eduardo (Renda) teremos um novo viés na política da Administração. E, que possamos alcançar os objetivos que estamos esperando”, declarou o presidente do Legislativo osoriense.

Presidente da Câmara de Vereadores Miguel Calderon.

O deputado Alceu começou a sua fala ressaltando uma das virtudes de Eduardo, a de, segundo ele, “ser incapaz de guardar rancor de qualquer pessoa”. É válido relembrar que Renda foi vice de Alceu na época em que o, hoje parlamentar, comandou o Executivo osoriense. E, depois que Alceu precisou sair para seguir sua carreira política, Renda ficou em seu lugar como prefeito, entre os anos de 2002 e 2004.

Ainda no seu discurso, Moreira afirmou ser um “grande reconhecimento”, ao colocarem Renda como secretário e afirmou que Eduardo é capaz de trazer soluções para o município, devido a sua representação política, o grau de conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos anos.

Deputado Federal Alceu Moreira.

Já o prefeito Roger Caputi começou o seu pronunciamento agradecendo o trabalho do, agora ex-secretário de Administração, Juarez Nunes. Ele lembrou da situação complicada e cheia de problemas que os dois tiveram que lidar logo no início do Governo e afirmou que Nunes teve coragem para realizar as mudanças necessárias, sempre de maneira correta: “Ninguém pode falar nada do teu caráter e da tua conduta”, disse Roger.

Segundo o prefeito, a troca no comando da Secretaria se deu pelo “desgaste” de relações. “Mudar paradigmas não é fácil e é para poucos, e, por isso, houve um desgaste na função”, explicou Caputi. Ele ainda declarou que a troca foi para “proteger” Nunes e que confia nele, tanto que Nunes seguirá na Secretaria de Administração, mas atuando em uma nova função.

“Entregamos a bomba nas mãos do Eduardo (Renda), porque eu sei que capacidade ele tem para exercer o cargo. Não podemos abrir mão de uma pessoa que conhece cada canto do município e é respeitado por todos os servidores. Queremos resgatar a dignidade do município, com um Governo sério, comprometido e responsável e organizar a nossa cidade, tendo compromisso com os cidadãos osorienses”, finalizou o prefeito Roger.

Prefeito osoriense Roger Caputi.

Aos 81 anos de idade, Eduardo Renda comandará uma das poucas Secretarias pelas quais ainda não havia passado durante sua trajetória política. Ele fez questão de expressar o “prazer” em assumir a nova função, contrariando algumas falas que disseram que ele só iria assumir o cargo por causa do dinheiro. “Eu vim porque sou filho de Osório e quero o bem da nossa cidade. Porque acho que posso contribuir com alguma coisa, o que é o dever de cada cidadão (ã) de Osório”, afirmou o novo secretário, que continuou: “Devemos ajudar, criticar, quando necessário, mas, principalmente, olhar as virtudes e fechar os olhos para os pequenos defeitos da Gestão, que não é fácil para qualquer um trilhar”, comentou Renda, ao fazer uma analogia comparando o trabalho no Executivo com subir o Morro da Borússia pelo mato.

Com a intenção de ajudar e sempre disposto a trabalhar, Eduardo disse que o Governo municipal terá “um parceiro, um amigo, uma pessoa de dica a ajudar a resolver os problemas (os quais estiverem ao seu alcance) que afligem a nossa comunidade em todas as áreas. Força e dedicação é o que não me falta”, declarou Eduardo Renda, encerrando o seu discurso.