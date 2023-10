Município é contemplado com veículo e duas máquinas agrícolas

OSÓRIO – O município foi contemplado com um caminhão-caçamba, um trator e um escavadeira hidráulica. Ao todo, o veículo e os equipamentos agrícolas tiveram investimento de cerca de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1,1 milhão por meio de emendas dos deputados Alceu Moreira e Luciano Silveira (ambos do MDB) e o restante (mais ou menos R$ 700 mil), de contrapartida por parte da prefeitura.

Além disso, Osório também recebeu R$ 1,2 milhão para investimentos. Vale ressaltar que o recurso foi encaminhado em dezembro de 2020, porém, devido a inúmeros empecilhos, só pode ser entregue agora. Além da cidade, outros 14 municípios do Litoral Norte também foram contemplados com novos recursos, totalizando R$ 9,9 milhões de investimento para as cidades da região. O montante provém das emendas destinadas por Alceu e articuladas por Luciano em dezembro de 2022, sendo entregues somente agora, devido a diversos empecilhos, incluindo a pandemia.

As demais cidades contempladas foram: Maquiné (R$ 1,9 milhão), Arroio do Sal (R$ 818 mil), Palmares do Sul (R$ 740 mil), Dom Pedro de Alcântara (R$ 300 mil), Mampituba (R$ 300 mil), Terra de Areia (R$ 300 mil), Capão da Canoa (R$ 280 mil), Tramandaí (R$ 200 mil), Xangri-lá (R$ 200 mil), Mostardas (R$ 150 mil), Santo Antônio da Patrulha (R$ 120 mil), Caraá (R$ 100 mil) e Três Cachoeiras (R$ 100 mil).

Equipamentos e veículo entregue em Osório tiveram investimento de R$ 1,7 milhão.

A entrega em Osório foi realizada no início da tarde de sexta-feira (29/09), em frente à sede da prefeitura, e contou com a presença do prefeito Roger Caputi e dos dois parlamentares. Além deles, também estiveram presentes o presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades locais.

O deputado Luciano fez questão de ressaltar que desde que Alceu assumiu como deputado já foram destinados para o município aproximadamente R$ 22 milhões. Parte desse valor foi utilizado em diversas obras, incluindo a reforma do Ginásio e pavimentação das Ruas de Atlântida Sul. Além disso, diversas instituições foram contempladas, como a APAE, o Lar de Idosos, a Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Mas, segundo Luciano, “o trabalho não para por aí”. O deputado afirmou que um dos compromissos dele e de Alceu é conseguir entregar a obra do Ginásio do Porto Lacustre até o ano que vem. Além disso, o parlamentar demonstrou que está comprometido em “dar vida ao Hospital”, e prometeu que fará de tudo para que ele volte a “ser” da cidade e da população osoriense. Outro desafio será a duplicação e revitalização da ERS-030, nas Laranjeiras. Segundo Alceu Moreira, os deputados estão encaminhando R$ 20 milhões para a obra, avaliada em cerca de R$ 40 milhões.

Deputado Estadual Luciano Silveira.

Em relação as máquinas entregues, Alceu ressaltou a verdadeira importância do ato: Saber quantas pessoas serão beneficiadas, tendo os açudes e as estradas construídas dentro de suas propriedades, entre outras melhorias. Ao encontro das palavras do parlamentar, o prefeito Roger ressaltou que o mais importante não são os equipamentos em si, mas o que eles “vêm a agregar e irão produzir”. “A escavadeira irá limpar os valos para que as casas não sejam mais atingidas pela água da chuva. O caminhão irá transportar produtos que vão melhorar a condição de acesso às pessoas. E o trator vai lavrar a terra e gerar produção, que irá alimentar muitas famílias”, declarou o prefeito Caputi.

Prefeito osoriense Roger Caputi.

OUTROS REPASSES

O deputado Alceu Moreira ainda confirmou que será entregue nas próximas semanas uma moto niveladora. O equipamento foi adquirido por meio de repasse do Ministério da Agricultura, no valor de cerca de R$ 1,1 milhão, mais contrapartida da prefeitura.

Durante sua fala, ele aproveitou para falar de um Projeto que quer implantar nas escolas da cidade: o Modelo de Ensino Digital. “Queremos fazer uma escola onde o aluno sentirá prazer de estar na aula. Um espaço de descoberta e vida. Com uma escola de Ensino Integral, com igualdade de ensino as pessoas, Osório terá, com certeza, gente qualificada”, declarou o deputado Alceu.

O parlamentar ainda informou que irá destinar 100 mil reais a cada entidade tradicionalista gaúcha do município, com intuito de realizar uma inclusão cultural, possibilitando que todos tenham acesso as tradições do Estado. Lembrando que os dois primeiros contemplados foram o CTG Estância da Serra e o PTG Bocal de Prata, que receberam o repasse no início de julho deste ano.

Deputado Federal Alceu Moreira.

REPASSE PARA O HOSPITAL

Ainda na sexta, os deputados Alceu e Luciano, juntamente com o prefeito Roger, estiveram no Hospital São Vicente de Paulo, para a entrega de repasse no valor de R$ 500 mil para a instituição. Conforme Alceu, o valor foi um pedido dos vereadores do MDB Charlon Muller, Ed Morais, João Pereira e Lucas Azevedo, os quais também estiveram presentes no ato, assim como as interventoras do HSVP, o secretário de Saúde Danjo Renê e representantes da instituição.

Durante o encontro, o prefeito Roger aproveitou para explicar o andamento do processo de desapropriação do local passando a prefeitura a ter a gestão do HSVP, por meio de contrato a instituição especializada. Para que isso ocorra, é necessário o pagamento de um valor por parte do município, assim como os juros decorrentes, que seriam quitados pelo Governo do Estado. Segundo informações, esse valor varia entre 25 e 60 milhões de reais, recorrente ao patrimônio objeto da desapropriação (terreno, prédio, equipamentos, etc), e seria adquirido por meio de concessão de crédito junto ao Banrisul. “Temos certeza que vamos encontrar uma solução para que nossa instituição tenha condições de oferecer novos serviços e atenda com qualidade a nossa população’, declarou Roger Caputi.