Município da região garante autonomia nos processos de Licenciamento Ambiental

A prefeitura de Arroio do Sal realizou na última quarta-feira (18), a assinatura do Convênio Mata Atlântica. A parceria junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), faz com que o município do Litoral Norte gaúcho garanta autonomia nos processos relacionados ao Licenciamento Ambiental.

O ato foi realizado no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, e contou com a presença do prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto; do secretário de Meio Ambiente do município, Adauri Cabral; do secretário de Meio Ambiente do RS, Marcelo Camardelli; e do diretor-presidente da Fepam, o engenheiro Renato Silva.

Conforme Luciano, o objetivo é agilizar o andamento dos processos para empreendedores e cidadãos, evitando tramitações em instâncias estaduais: “Além da rapidez, a eficiência técnica também será maior, pois os pareceres serão emitidos por quem realmente conhece a realidade ambiental local”, comentou o prefeito de Arroio do Sal.

CRÉDITO: Igor de Almeida