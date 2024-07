Mulher é presa por maus tratos à animal

Uma mulher acabou sendo presa em flagrante na tarde da última quinta-feira (27/06), durante uma ação do Departamento de Proteção Ambiental (Depan) de Imbé. De acordo com a Guarda Municipal do município (GMI), funcionárias do Depan teria ido à residência da mulher, após denúncias de maus tratos contra um cachorro.

O animal da raça Pitbull foi encontrado amarrado no pátio da casa, em situação de maus tratos. Ele foi recolhido e levado para receber atendimento. Posteriormente, após se recuperar, o cão será colocado para doação.

PRISÃO

Ao chegar ao local, uma das trabalhadoras disse ter sido agredida pela dona da casa. Além disso, a mulher teria xingado as funcionárias. Devido a situação, os agentes da GMI foram acionados e foram até o local, onde encontraram a tal mulher muito alterada. Os guardas informaram que, ao tentarem abordá-la, ela entrou na moradia e se trancou, passando a xingar os agentes por uma das janelas do imóvel.

Após algum tempo, os guardas conseguiram conter a mulher e efetuar a abordagem. Ela foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.