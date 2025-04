Jaguaras vence mais uma e mantem liderança da Copa Metropolitana de Futebol 7

No último final de semana, as quadras da Arena Sertório, em Porto Alegre, receberam seis partidas validades pela quarta rodada da Copa Metropolitana – Série Bronze. A competição de Futebol Sete é organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FGF7) e conta com a participação de 14 clubes.

Um dos representantes do Litoral Norte gaúcho na competição, o time osoriense do Jaguaras segue invicto. Após duas goleadas, a equipe derrotou o Porto Viamão pelo placar de 2 a 1. Jordan e Nikinho fizeram os gols da vitória. Jean Gabriel descontou para o adversário. Com o triunfo, o Jaguaras lidera o grupo 1, com nove pontos, empatado com Família e Falência, mas levando a melhor no Saldo de Gols (SG): +14 contra +8 e +5 dos rivais. Lembrando que os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata da competição.

O Jaguaras voltará a quadra no próximo domingo (6) para a disputa da 5ª rodada. Vale ressaltar que a tabela dos jogos não havia sido divulgada até o fechamento desta edição (às 19h e 30min de quarta-feira, 02 de abril). Para quem quiser acompanhar, algumas das partidas estão sendo transmitidas, de maneira gratuita, no canal do Youtube da Federação Gaúcha de Fut 7: FGF7 TV.