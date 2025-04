Jaguaras é goleado e perde liderança do Campeonato Metropolitano de Futebol 7

A Arena Sertório, em Porto Alegre, recebeu no último final de semana, a quinta rodada do Campeonato Metropolitano – Série Bronze. A competição de Futebol Sete é organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FGF7) e conta com a participação de 14 clubes, divididos em dois grupos de sete cada um.

Um dos representantes do Litoral Norte gaúcho na competição, o time osoriense do Jaguaras perdeu a liderança do grupo 1 ao ser goleado pela equipe do Falência por 10 a 2. Jonathan foi o destaque da partida, marcando cinco gols. Além dele, também fizeram para o Falência: Alisson (duas vezes), Emanuel, Kelvyn e Michel. Kakinho e Laércio marcaram os gols do time de Osório.

Com o resultado, o Jaguaras permaneceu com nove pontos e perdeu o 100%, saindo da liderança para a terceira colocação na sua chave, ficando três pontos atrás dos líderes Família FC e do próprio Falência, ambos com 12. Vale ressaltar que, após as sete rodadas da primeira fase, apenas os quatro primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata.

O Jaguaras voltará à quadra no próximo domingo (13) para a disputa da sexta e penúltima rodada. O duelo será contra o Família FC e acontecerá na Quadra 1 da Arena Sertório, a partir das 9h. Para quem quiser acompanhar, algumas das partidas estão sendo transmitidas, de maneira gratuita, no canal do Youtube da Federação Gaúcha de Fut 7: FGF7 TV.