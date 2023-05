Iniciou o 34º Rodeio Crioulo Interestadual de Torres

Entre os dias 18 e 21 de maio, o CTG Porteira Gaúcha estará de portas abertas para a 34ª edição do Rodeio Crioulo Interestadual de Torres. O evento contará com provas artísticas e campeiras, shows musicais, exposição de indústria e comércio, espaço da Agricultura Familiar, entre outras atrações.

A abertura ocorreu na noite de quinta-feira (18), com direito a baile com o grupo Tchê Barbaridade. A programação seguirá até domingo (21), quando acontecerá a entrega das premiações. Lembrando que os ingressos para os bailes estão à venda em: www.santoticket.com.br. O ingresso varia entre 20 e 50 reais. Porém, quem quiser optar por pagar o passaporte para os três dias, o valor é de R$ 80,00.

Já o cronograma completo, com todas as atrações do Rodeio de Torres está disponível no site da prefeitura da cidade: www.torres.rs.gov.br. O Rodeio de Torres acontece na Rua Capitão Balduíno, na Vila São João. O valor de entrada é de cinco reais por pessoa. O estacionamento para carros e motos é de 10 reais. Carros com reboque pagam 20 reais. E caminhões ou motorhome, o valor é de 30 reais. Vale ressaltar que cada motorista só paga uma vez pelo estacionamento, podendo utilizar o local nos outros dias.