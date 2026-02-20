Idoso morre atropelado na BR-101
Um acidente com morte foi registrado na tarde de segunda-feira (16), em Três Cachoeiras. Um automóvel Volkswagen Golf com placas de Maquiné trafegava pela BR-101 no sentido Torres – Osório quando acabou atingindo um pedestre de 91 anos de idade que tentava atravessar a rodovia.
Natural de Torres, o idoso retornava para casa após ter visitado sua filha. O homem chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local do acidente. A vítima foi identificada como Pedro José Benhcker. Já a condutora do Golf não se feriu.
A mulher, que não teve a idade divulgada foi submetida ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Ela foi ouvida pelos policiais e liberada. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações.