Litoral receberá Festival Verão Gaúcho

Entre os dias 20 e 22 de fevereiro a Praça Lourdes Rodrigues, no Centro de Imbé, receberá a segunda edição do Festival Verão Gaúcho. Realizado pelo O Mundo CTG, pelo grupo Astral e também pelo Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Querência do Imbé, o evento conta com apoio da prefeitura imbeense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

A competição contará com as provas de Chula, Dança (de Salão e Tradicional), Declamação, além dos Jogos Campeiros. Já na parte musical, haverá shows com Alma Gaudéria, César Oliveira & Rogério Melo, Cristiano Quevedo, JJSV e Luísa Barboza. Além disso, o público presente também poderá conferir as oficinas culturais, exposições artísticas, sem contar a Estação de Assados, onde serão vendidos carreteiro, choripan, costelão e vazio.

A programação completa do Festival, assim como outras informações, pode ser conferida no Instagram do evento: @veraogaucho.

CRÉDITO

Divulgação