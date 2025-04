Hospital do Litoral inaugura nova UTI

O Hospital LifePlus, em Xangri-lá, passou a contar com uma nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A inauguração do novo espaço ocorreu durante cerimônia realizada na segunda-feira (7). O ato contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-governador Gabriel Souza; a secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann; o deputado estadual, Luciano Silveira (MDB); e o prefeito de Xangri-lá, Celsinho Barbosa.

Além disso, também foi inaugurado o setor de Hemodinâmica, algo inédito na região. Até então, pacientes que sofriam um infarto ou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) precisavam ser encaminhados a centros especializados em Porto Alegre ou outras cidades. No espaço serão realizados procedimentos de alta complexidade, como: cateterismos cardíacos, angioplastias, cirurgias vasculares, entre outros.

Não bastasse tudo isso, também foi inaugurada a Life Endo Clínica, que promete ser referência no diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho digestivo. Ela contará com a direção dos médicos Idílio Zamin Júnior e José Antônio Saad.

PARCERIA

Durante sua fala, Gabriel ressaltou a parceria que o Governo gaúcho irá realizar com o LifePlus, onde a instituição, por meio de contrato, irá atender pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em algumas especialidades. “Esse é um passo essencial para garantir que mais pessoas tenham acesso a atendimentos de qualidade, perto de casa”, afirmou o vice-governador do Estado.

Vice-governador do RS Gabriel Souza.

CRÉDITOS: Divulgação