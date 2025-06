Homem é preso e adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (13), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que que um homem estaria distribuindo drogas na cidade de Tramandaí.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) abordaram o suspeito. De acordo com a BM, o indivíduo, de 26 anos, estava com um revólver calibre 38 milímetros (mm) em sua cintura. A arma estava com cinco munições e a numeração raspada. Além disso, o sujeito, que já tinha antecedentes por receptação, estava carregando uma mochila com quatro porções de crack, cinco porções de maconha e outras cinco porções de cocaína, totalizando aproximadamente 1,9 quilo de entorpecentes.

Também foram apreendidos: duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e rolos plásticos para embalar as drogas. O traficante foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Já no início da noite de sábado (14), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam vistoria em um bar do distrito de Atlântida Sul, em Osório, quando abordaram um adolescente de 17 anos de idade. Durante a ação, o menor tentou fugir, pulando muros de casas. Porém, ele acabou sendo encontrado escondido dentro de um galpão. Com o infrator foram recolhidos: uma balança de precisão, quatro pedras de crack e 20 papelotes de cocaína. Ele foi apreendido e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Menor foi detido em Osório carregando objetos e porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM