Doações do Termômetro do Bem já podem ser realizadas

A Campanha realizada anualmente pelo Sicredi Caminhos das Águas, o Termômetro do Bem está de volta. O objetivo é mobilizar associados, colaboradores e comunidade em geral para a doação de roupas, cobertores e sapatos em bom estado, os quais serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. “O Termômetro do Bem está diretamente ligado ao sétimo princípio do cooperativismo que é “o interesse e compromisso com a comunidade”, afirma Eduardo Glaeser, responsável pela área de Programas Sociais da Sicredi Caminho das Águas.

Para se ter uma ideia, em 2022 foram arrecadadas mais de 2,6 mil peças. A expectativa para este ano é superar esta marca. As doações podem ser feitas até o dia 21 de junho nas caixas coletoras distribuídas nas agências da instituição financeira cooperativa. Em Osório, doações podem ser realizadas na unidade do Sicredi, localizada na Rua Manoel Marquês da Rosa, no 341, no Centro da cidade.